Befimmo bevestigt dividendprognose

Befimmo, de specialist in kantoorvastgoed, bevestigt bij de bekendmaking van zijn kwartaalresultaten het dividendvooruitzicht voor het boekjaar van 3,45 euro per aandeel.

In de eerste negen maanden van dit jaar tekende Befimmo voor 103.861 m² huurcontracten. Dat zijn er beduidend meer dan de 43.297 m² het jaar voordien, vooral door de verhuur van het ZIN-project in de Brusselse Noordwijk aan de Vlaamse overheid. Er is ook bevestigd dat 6.700 m² van Paradis Express in Luik is voorverhuurd aan de Waalse overheidsdienst.