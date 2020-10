Befimmo bevestigt dividendprognose

Benoît De Blieck, CEO van Befimmo, kon in een moeilijke markt de voorverhuur van de ontwikkelingen in de pijplijn verhogen.

Befimmo, de specialist in kantoren, bevestigt zijn dividendprognose van 2,24 euro per aandeel.

De Brusselse kantorenmarkt heeft het door de coronacrisis niet gemakkelijk. Toch blijft de impact van de Covid-19-crisis op de eerste negen maanden van het jaar beperkt, benadrukt Befimmo in zijn tussentijdse verklaring.

Ondanks de moeilijke en onzekere marktomstandigheden is Befimmo erin geslaagd dit jaar 65.000 vierkante meter kantoorrruimte te verhuren. Dat is een stijging van 90 procent ten opzichte van 34.000 vierkante meter (exclusief het grote ZIN-project, grotendeels verhuurd aan de Vlaamse overheid) tijdens de eerste negen maanden van 2019.

Bezettingsgraad

Befimmo wijst op zijn stabiele en solide bezettingsgraad van 94,5 procent en de lange gemiddelde looptijd (7,1 procent) van de huurcontracten tot de volgende vervaldag.

Het bedrijf verhuurt zeer weinig aan retail (1 procent). Sinds begin van dit jaar kon 98,4 procent van alle huur worden geïnd. De voorverhuur van de vele projecten in de pijplijn verloopt naar wens. De voorbije drie maanden steeg die van 81 procent naar 88 procent. De vertraging op de vele lopende ontwikkelingen (17% van de reële waarde) is beperkt. De vertraging op het ZIN-project bedraagt zes maanden.

Blue Tower

De belangrijkste gebeurtenis van het kwartaal was het erfpachtrecht op de Blue Tower. Die was goed voor een meerwaarde van 22 miljoen euro. Door die transactie daalde de schuldgraad ook aanzienlijk, naar 37,2 procent.

Coworking

De coworkingruimtes hebben het niet gemakkelijk. Ze vertegenwoordigen 6 procent van de huurinkomsten. De mature coworkingruimtes halen een bezettingsgraad van 66 procent, het gemiddelde van alle coworkingruimtes is 48 procent.

De winst uit de kernactiviteiten, de zogenaamde EPRA-winst en sterk bepalend voor het dividend, wordt voor het hele boekjaar geschat op 2,76 euro per aandeel. Ze was in mei door de coronacrisis verlaagd van 2,81 euro naar 2,70 euro per aandeel. Bij de voorstelling van de halfjaarresultaten was ze opgetrokken tot 2,80 euro per aandeel. Nu wordt ze met een fractie verlaagd.

Ingeslikt

Al in het tussentijdse verslag over het eerste kwartaal had de kantorenspecialist zijn winst- en dividendprognoses voor de komende drie jaar ingeslikt. Befimmo probeerde lang in zijn transitieperiode - met grote leegstand, in afwachting van de oplevering van grote Noordwijkprojecten zoals ZIN en Quatuor - het dividend op peil te houden door uit de reserves te putten.