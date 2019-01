Befimmo bouwt nieuw administratief centrum Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een project van Befimmo gekozen voor een tweede administratief centrum in Brussel. Het wordt een van de grootste kantoorprojecten van de voorbije jaren.

De Vlaamse overheid lanceerde eind 2017 een oproep voor de bouw van een tweede Vlaams administratief centrum (VAC) in de Brusselse Noordwijk. Omdat de huurcontracten van de gebouwen Arenberg en Ellips in 2023 en 2024 aflopen en het eigen Ferraris-

gebouw dringend aan renovatie toe is, zocht ze een nieuwe plek voor 3.900 ambtenaren. Met een gevraagde bovengrondse oppervlakte van 67.000 m2 was het een van de grootste kantoorgebouwenprojecten voor een enkele klant in Brussel.

Volgens verschillende bronnen gaat het contract naar de vastgoedgroep Befimmo. Die diende een project in voor de renovatie van de WTC-torens I en II, die de kantoorwijk rond het Brusselse Noordstation sinds de jaren 70 domineren. Het zou gaan om een project van minstens 300 miljoen euro over vier jaar. Befimmo is al lang eigenaar van WTC II, die in 1976 in gebruik werd genomen. De voorbije tijd heeft de vastgoedgroep ook de delen van WTC I gekocht die in handen van andere partijen waren.

Jaspers-Eyers

Voor de herontwikkeling van de site, goed voor ongeveer 110.000 m2, werkt Befimmo samen met het architectenbureau Jaspers-Eyers. Ook het bureau 51N4E, opgericht door de gewezen Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen, en het Parijse bureau AUC zouden bij het project betrokken zijn. Het nieuwe administratieve centrum zou naast kantoorruimte ook commerciële ruimte en woningen omvatten. Befimmo moet wel tijdig de nodige vergunningen krijgen om de ontwikkeling tegen 2023 te kunnen afronden.

De Vlaamse overheid had bij de lancering van de zoektocht naar een tweede VAC gestipuleerd dat het project een voorbeeldfunctie moest vervullen, met een evenwichtige mix tussen kantoren, wonen en ondersteunende buurtfuncties. De overheid wil met de ontwikkelaar een huurcontract van 18 jaar afsluiten.