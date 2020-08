Befimmo casht 112 miljoen euro op Blue Tower

Befimmo verkoopt na zeven jaar de toren aan de Louizalaan met een fikse meerwaarde. De koper is nog onbekend.

De kantorenspecialist Befimmo incasseert 112 miljoen euro via de toekenning van een erfpachtrecht op 99 jaar op de Blue Tower. ‘Over de tegenpartij kunnen we niks vrijgeven, dat is contractueel zo bedongen’, zegt een woordvoerster. Befimmo kocht het kantoorgebouw met meerdere huurders in 2013 voor 78,5 miljoen euro.

In de tweede helft van 2020 verwacht Befimmo een nettomeerwaarde in de boeken te schrijven van 22 miljoen euro. 'Het akkoord bevestigt de accurate waardering van de gebouwen van Befimmo in deze onzekere tijden', zegt CEO Benoît De Blieck. Befimmo realiseert op het gebouw een jaarlijks rendement op de investering (IRR) van 7 procent.

De deal maakt deel uit van de strategie van Befimmo om 'rijpe' activa te verkopen. ‘En dan heb je soms plots de goede locatie op het goede ogenblik, zoals nu. Er kunnen nog dergelijke transacties volgen', klinkt het bij Befimmo.

Dividend

Met de opgehaalde cash financiert Befimmo mee de lopende renovatieprojecten in de Brusselse Noordwijk. ‘Maar zo kunnen we ook onze groeicapaciteit op peil houden, met inachtneming van onze maximale schuldgraad’, zegt de woordvoerster van Befimmo. De schuldgraad van Befimmo zakt door de deal met 2,5 procentpunt, wat dus extra marge schept.