Befimmo casht met kerstdeal 143 miljoen

De verkoop van een reeks kantoren in de Europese wijk financiert twee grote bouwprojecten in de Noordwijk.

Benoît De Blieck, één van de langstdienende CEO's van de Brusselse beurs, tekent met Befimmo voor een opgemerkte kerstdeal. Hij verkoopt vijf kantoren aan grote beleggers en casht zo 143 miljoen euro. Het gaat om één kantoor in de Brusselse rand en vier pal in de Leopoldwijk, zeg maar de Europese wijk van Brussel.

Samen met de Blue Tower aan de Brusselse Louizalaan waar Goldman Sachs in augustus neerstreek, haalt de vastgoedgroep in het pandemiejaar 200 miljoen op uit de 'arbitrage' van de portefeuille. Lees: inspelen op de beleggershonger naar activa die over een lange periode een stabiel rendement beloven, nu de centrale banken de rente op een hele waaier obligaties tot nul herleid hebben. In winkelvastgoed tekende Retail Estates-CEO Jan De Nys vlak voor kerst voor gelijkaardige arbitragedeals.