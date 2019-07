'Befimmo doet wat het beloofd heeft'

Befimmo, de specialist in kantoren, bevestigt zijn dividend van 3,45 euro per aandeel. 'We zitten op schema in onze transitieperiode', benadrukt Benoît De Blieck, de CEO van Befimmo.

De resultaten van Befimmo liggen in de lijn van de verwachtingen. Er is een daling van de huurinkomsten met 2,3 procent tot 68,492 miljoen euro als gevolg van het aflopen van het huurcontract van WTC 2. Dat kantoor in de Noordwijk in Brussel wordt een onderdeel van de gigantische herontwikkeling ZIN, een investering van bijna 400 miljoen euro.

Tijdens die periode van herontwikkeling, tot 2023, zijn er geen huurinkomsten. Op een vergelijkbare basis is er een stijging met 5,78 procent in de eerste zes maanden, blijkt bij de voorstelling van de halfjaarresultaten.

Ook door andere herontwikkelingen (Quatuor, WTC 4) komen de huurinkomsten dit en de komende twee, drie jaar onder druk te staan. Ze volstaan op zich niet om het dividend te handhaven op 3,45 euro per aandeel. De Blieck houdt vol dat hij dat tekort in de overgangsperiode voldoende kan aanvullen met gereserveerde winsten en de realisatie van meerwaarden op de verkoop van gebouwen.

Befimmo benadrukt dat nu al 74 procent van de kantoorpijplijn is voorverhuurd. De bezettingsgraad van de beschikbare kantoren is gestegen naar 95,46 procent. Er kon dit jaar ook 20.000 vierkante meter (+33 procent) worden herverhuurd. Een jaar eerder was dat maar 13.000 vierkante meter. Befimmo profiteert van een aantrekkende kantoormarkt in Brussel, zowel voor verhuur als voor verkoop.

Donderdag werd bekendgemaakt dat CBRE Global Investors het kantoorgebouw Mondriaan heeft gekocht voor 131 miljoen euro, een van de grootste transacties van de voorbije jaren.

Exclusief ZIN was er bij Befimmo een waardestijging van 1,09 procent op de kantoorportefeuille. Buiten de zakenwijken was er wel een daling met 0,65 procent.

Andere inkomsten

Gelukkig waren er meer inkomsten dat die uit huur. Befimmo realiseerde een meerwaarde van 49 miljoen euro op de voorverhuur van de kantoren ZIN aan de Vlaamse overheid.

De verkoop van het kantoor Pavilion leverde een meerwaarde op van 0,39 euro per aandeel. De Eagle Builing en de verkoop van niet-strategische gebouwen voegde daar respectievelijk 0,10 euro en 0,02 euro per aandeel aan toe.

Befimmo benadrukt dat de coworking met Silversquare zeer goed loopt. Het beschikt vandaag al over 14.201 vierkante meter coworkingruimte. Dat zal 36.000 vierkante meter zijn tegen 2020. De 'mature ruimten' (na drie jaar) worden al voor 100 procent bezet.

De schuldgraad is gedaald tot 40,68 procent. 'Van een onvermijdelijke kapitaalverhoging is geen sprake', benadrukt De Blieck.

Dividend

De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten en sterk bepalend voor de uitkeerbare winst, kwam uit op 1,71 euro per aandeel. Een jaar eerder was dat nog 1,91 euro per aandeel. Toch sluit dat aan op de verwachtingen, benadrukt Befimmo.

Voor heel het jaar wordt uitgegaan van een EPRA-winst van 3,36 euro bruto per aandeel. Dat is beduidend meer dan de 3,13 euro per aandeel waar KBC Securities vanuit ging.

Rekening houdend met de overdracht van het gebouw Pavilion, dat tijdens het lopende boekjaar een gerealiseerde meerwaarde van 10 miljoen euro opleverde, wordt het uitkeerbaar bedrag van het boekjaar op 3,66 euro per aandeel geraamd.

De Raad van bestuur bevestigt daarom ook het eerder vooropgesteld dividend van 3,45 euro per aandeel. Op 20 december wordt alvast een voorschot van 2,59 euro per aandeel betaald.

'Afbouwen'

Traditioneel geeft Befimmo alleen maar een garantie voor het dividend van het eerstvolgende jaar. 'We bewijzen wel al dat de berekeningen die we voor de drie volgende jaren voorleggen, kloppen', is zijn boodschap aan de critici.

De analisten van KBC Securities liet zich in een rapport eerder deze maand zeer kritisch uit over Befimmo. Ze denken dat de onderliggende bedrijfswinst de komende drie, vier jaar niet zal volstaan om het dividend te betalen. Een belangrijke oorzaak is volgens hen die grote herontwikkelingsprojecten die gepaard gaan met leegstand en dus lagere huurinkomsten. En gebouwen die worden verkocht om toch het dividend te behouden, leveren in de toekomst wel geen huurinkomsten meer op.