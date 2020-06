Befimmo gaat in zee met Co.station

Befimmo, een specialist in kantoorvastgoed, wordt de vastgoedpartner van Co.Station, het platform voor innovatie en ondernemerschap.

Co.Station brengt in haar ruimtes in Brussel (3.500m²), Gent (2.600 m²) en Charleroi (1.800 m²) start-ups en scale-ups samen die actief zijn in de technologie en in digitale oplossingen, om hen aan te sporen tot samenwerking en innovatie. Ook middelgrote en grote ondernemingen uit verschillende industriesectoren worden erbij betrokken.

Het platform, opgericht in 2014 op initiatief van BNP Paribas Fortis, is er de voorbije jaren in geslaagd bedrijven die leiders zijn in hun vakgebied tot aandeelhouder te maken. Voortaan bestaat het aandeelhouderschap uit BNP Paribas Fortis (42,50 procent), Proximus (20 procent), SD Worx (12,50 procent), USG People (12,50 procent en nu ook Befimmo (12,50 procent) . Ook Sambrinvest, Accenture, Cresco, Leyton en Microsoft steunen het project.

Innovatie-ecosysteem

Co.Station heeft innovatie-ecosystemen opgezet op het gebied van energie (IO.Energy), mobiliteit (co.mobility) en ook voor de verhoging van de veerkracht van bedrijven, werknemers en leaders tijdens de heropstart na Covid-19 op de Belgische markt (co.responsibility). Co.Station speelt dan telkens de rol van operator en neutrale facilitator.

Befimmo wordt een van de stichtende partners van het innovatie-ecosysteem 'co.building', dat Co.Station dit jaar nog op de sporen zal zetten. Dit ecosysteem zal meer dan 30 bedrijven begeleiden om samen intelligente en duurzame gebouwen te ontwerpen.

'De instap van Befimmo in Co.Station past, net als onze overname in 2018 van de coworkingspecialist Silversquare, perfect in onze innovatiestrategie', benadrukt Benoît De Blieck, de CEO van Befimmo.