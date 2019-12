Befimmo haalt 69 miljoen euro op

Uiteindelijk blijft de teller staan op 69 miljoen euro. Befimmo plaatste 1.266.300 aandelen tegen 54,50 euro het stuk. Die prijs houdt een korting in van 3,71 procent tegenover de koers net voor de opschorting (56,60 euro). In vergelijking met de aangepaste intrinsieke waarde, die volgens Befimmo 57,20 euro per aandeel bedraagt, bedraagt de discount 4,72 procent.

Befimmo, dat zich toelegt op kantoorgebouwen, vergadercentra en co-workingruimtes, zal de opbrengst van de private plaatsing gebruiken om verder te investeren 'in kwaliteitsvolle kantoren in België en Luxemburg' en in het netwerk van flexibele kantooroplossingen. In totaal heeft Befimmo voor ongeveer 100 miljoen euro potentiële overnames op het oog.