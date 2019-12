Befimmo haalt tot 80 miljoen euro op

Het geld moet komen van de verkoop van eigen aandelen die Befimmo in haar portefeuille heeft. Die zullen via een private plaatsing en een versnelde bookbuilding in de markt worden geplaatst bij 'gekwalificeerde investeerders', met behulp van Belfius en zakenbank Kempen. Zij treden op als gezamenlijke bookrunners voor de operatie. Zolang die duurt zal de koers geschorst blijven.

9,4 procent

Befimmo heeft volgens de website van de vastgoedgroep 9,4 procent van het kapitaal in eigen handen. Daarmee is het een van de grootste aandeelhouders. Enkel verzekeraar AXA Belgium (9,7%) is groter. Ageas, ook een verzekeraar, en ermee verbonden vennootschappen hebben eveneens 9,4 procent in handen.