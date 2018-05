Befimmo houdt vast aan dividend

Tussen eind december en eind maart nam de reële waarde van Befimmo's portefeuille toe van 2,494 miljard euro naar 2,619 miljard euro. Maar daar zit onder meer de aankoop van Arts 56 in januari in inbegrepen. Buiten die aankoop en andere investeringen, gaat de waarde van de portefeuille met 0,19 procent achteruit.

De bezettingsgraad van Befimmo's gebouwen kalft ook licht af, van 94,4 naar 94 procent. De eerstvolgende vervaldag valt wel nog altijd pas binnen 8 jaar. Uit verder opgesplitste cijfers blijkt dat Befimmo de reële waarde van zijn gebouwen in centrum Brussel ziet toenemen (+2,2 procent). In de rand rond Brussel gaat die dan weer met een vijfde achteruit.

Befimmo's portefeuille is net in centrum Brussel in volle transformatie , met de afbraak van de Nord Building en de heroriëntatie van WTC 2. Het komt er daar op aan om zonder cashflowproblemen de ommezwaai te overleven en klanten te werven voor die nieuwe projecten.

Het nettoresultaat van de kernactiviteiten (EPRA-winst) bedraagt 0,98 euro per aandeel, in lijn met de vooruitzichten. Befimmo houdt vast aan zijn dividendprognose van 3,45 euro per aandeel, met een voorschot in december van dit jaar.