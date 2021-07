Befimmo houdt vast aan dividendbelofte

Een brutodividend van minimum 1,68 euro per aandeel. Aan die eerder gemaakte belofte blijft Befimmo vasthouden na de eerste zes maanden.

De vastgoedgroep Befimmo, gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van kantoorgebouwen, had zijn aandeelhouders eerder al gewaarschuwd voor het ‘overgangsjaar’ 2021. Vorig jaar heeft Befimmo verschillende gebouwen - zoals Blue Tower, Schuman 3 en 11 in Brussel - verkocht, en dat blijft dit jaar niet zonder gevolgen.

Dat blijkt ook uit de halfjaarcijfers. De huurinkomsten dalen met een kleine 10 procent tot 62,7 miljoen euro. Die daling weerspiegelt zich ook in de resultaten. De EPRA-winst, dus de winst zonder rekening te houden met de waardeschommelingen van de vastgoedportefeuille, zakt van 42,5 naar 42,4 miljoen euro, of per aandeel van 1,57 euro naar 1,20 euro per aandeel. Net die EPRA-winst is belangrijk voor de dividenduitkering.

Mogelijke meerwaarden

Befimmo herhaalt de belofte dat de EPRA-winst voor het hele jaar zal uitkomen op 2,1 euro per aandeel. De groep belooft zijn aandeelhouders minimaal 80 procent van die winst uit te keren, wat neerkomt op een minimaal brutodividend van 1,68 euro per aandeel. Dat komt neer op een dividendrendement van bruto 4,7 procent op basis van de slotkoers van donderdagavond. Vorig jaar konden de aandeelhouders nog rekenen op een brutodividend van 2,25 euro per aandeel.

De groep zal het dividend uitkeren in twee fases: een interimdividend in december en een slotdividend in mei 2022.