Befimmo keert meer uit dan het verdient

Om het dividend over 2019 op peil te houden zal Befimmo, de specialist in kantoorvastgoed, zijn reserves moeten aanspreken. Dat is de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf.

Befimmo zit in een nooit geziene transitieperiode. Het vroegere Boudewijngebouw, op de hoek van de AlbertII-laan en de Kleine Ring, wordt tegen 2021 herontwikkeld tot het project Quatuor (70.000 vierkante meter). De gebouwen WTC 1 en 2 aan het Noord-Station ruimen plaats voor het multifunctioneel project Zin (110.000 vierkante meter). Het is nog lang niet zeker of alle ruimte in die kroonjuwelen bij de oplevering zal verhuurd zijn.

De voorbije twee jaar vielen de belangrijke huurinkomsten uit deze gebouwen geleidelijk weg. Mede daardoor daalde de EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten en in grote mate bepalend voor de hoogte van het dividend, van 3,74 euro per aandeel in 2017 naar 3,68 euro per aandeel in 2018. Dat was iets meer dat Befimmo zelf had vooropgesteld (3,64 euro) maar iets minder dat de analist van KBC Securities (3,72 euro per aandeel) had verwacht.

Een winst van 3,68 euro is voldoende om het dividend over 2018 voor het derde jaar op rij ongewijzigd te houden op 3,45 euro per aandeel. Met een uitkeringspercentage van net geen 94 procent, is dat zeer hoog.

Benoît De Blieck, de CEO van Befimmo, was bij de toelichting van de resultaten over 2018 zeer duidelijk over de toekomst: 'Tenzij er zich een nieuw feit voordoet, daalt de winst door het volledig wegvallen van de huurinkomsten van die projecten in 2019 tot 3,35 euro per aandeel. Toch maken we ons sterk dat het dividend over 2019 voor het vierde jaar op rij ongewijzigd zal blijven.' De zekerheid van het behoud van het dividend is zeker voor de kleine belegger van groot belang. Precies de onzekerheid over het dividend deed vorig jaar de koers van Qrf kelderen.

Dit betekent dat Befimmo over 2019 meer zal betalen aan dividend dan de winst die het in dat jaar zal halen uit zijn kernactiviteiten. Dat kan en mag omdat Befimmo over zeer grote winstreserves beschikt: 150 miljoen euro. 'Indien onze winst uitkomt op 3,35 euro per aandeel moeten we met 25 miljoen aandelen maar 2,5 miljoen euro van onze reserves aanspreken', zegt De Blieck.

Mogelijk moet dat zelfs niet gebeuren. De Blieck sluit niet uit dat Befimmo 'extra inkomsten' kan genereren in 2019. Hoe dat precies kan gebeuren, heeft hij niet gespecificeerd. Mogelijk gaat het om de verkoop van sterk gestegen activa of de verkoop van de kasstroom van erfpachten.

Over het dividend voor de volgende overgangsjaren 2020 en 2021 gaf De Blieck geen toelichting. 'Ons vertrouwen is groot dat wat we doen een succes wordt', klinkt het nog.

Befimmo noteert in tegenstelling tot de meeste andere GVV's met een korting op de intrinsieke waarde. De Blieck ontkent dat dit te maken heeft met de onzekere transitieperiode. 'We zijn in België de enige pure kantoorinvesteerder. U moet ons internationaal vergelijken. Dan hebben we een van de laagste discounts van allemaal', stelt Laurent Charlier, de cfo van Befimmo.

Betere kantoormarkt

De toestand op de kantorenmarkt in Brussel is het voorbije jaar verder verbeterd. De leegstand is volgens Cushman & Wakefield gedaald tot 7,98 procent. Dat is het laagste peil sinds 2001. Die daling kwam er vooral omdat er zeer weinig nieuwe kantoorrruimte is bijgekomen en heel wat oudere kantoren een andere bestemming kregen, vooral residentieel.