Befimmo strikt hotelketen The Standard voor Noordwijkproject

The Standard in hartje Los Angeles.

De deal is een serieuze opsteker. De hipsterhotelketen heeft een reputatie om probleemwijken mee nieuw leven in te blazen.

Brussel is in 2025 een hipsterhotel rijker. The Standard Brussels opent dat jaar luidens een mededeling zijn deuren. Locatie: ZIN, het megaproject waarmee de vastgoedgroep Befimmo de Noordwijk van een verketterde kantoorwoestenij tot een hippe woonbuurt wil omvormen. Befimmo stripte de bruine WTC-torens aan het Noordstation en bouwt die om tot een project met naast kantoren ook winkels en appartementen.

Lees Meer Het cruciale keerpunt voor een verketterde kantoorwoestijn

En, niet onbelangrijk, ook een groot hotel om ook bezoekers naar de site te lokken. Op dat vlak is de maandag aangekondigde deal met The Standard een opsteker voor Jean-Philip Vroninks, sinds dit voorjaar de nieuwe CEO van Befimmo.

Los Angeles

De hotelketen heeft de voorbije decennia een stevige reputatie opgebouwd om 'minder evidente' buurten op de kaart te zetten. In Los Angeles is de cocktailbar met zwembad op het dak van The Standard uitgegroeid tot een must voor hipsters en een van de trekpleisters in downtown L.A., een plek die veel toeristen én locals niet zo lang geleden angstvallig meden.

We kunnen niet wachten om mensen te verrassen en te laten zien hoe intrigerend Brussel is. Amar Lalvani CEO Standard International

Idem in New York, waar The Standard aan de High Line - de tot tuin omgeturnde spoorlijn - een van de grote lokkers is voor het Meatpacking District. Recentelijk was The Standard een factor bij de opwaardering van de wijk King's Cross in Londen.

'Dit project is een perfecte stap voor The Standard in Europa', zegt Standard International-CEO Amar Lalvani in de mededeling. 'Eens te meer gaan we een pand volledig en onverwacht uitvinden en een buurt transformeren. We kunnen niet wachten om mensen te verrassen en te laten zien hoe intrigerend Brussel is.'

The Standard vormt een opsteker voor Befimmo als referentie. Het jaarverslag leerde dat de groep voor flink wat geld een koper zoekt voor minimaal 25 procent van ZIN en dit contract kan bij die zoektocht mogelijk helpen.

-40% Stevige korting Beleggers waarderen het aandeel Befimmo op dit ogenblik 40 procent goedkoper dan de 'onderliggende' portefeuille.

De verkoop van een belang kan op zijn beurt een katalysator zijn voor het aandeel Befimmo. Beleggers passen op dit ogenblik een korting van liefst 40 procent toe op de onderliggende kantorenportefeuille. De beurskoers noteert rond 35,5 euro, de nettoactiefwaarde bedraagt 60 euro per aandeel.

Dat komt vooral door de dubbele vrees dat Covid-19 een blijvend grote impact zal hebben op de kantorenmarkt én dat Befimmo met ZIN te veel hooi op zijn vork neemt. Kopersinteresse in een gemengd project als ZIN zou op beide vlakken de onrust bij beleggers milderen.