Befimmo verhoogt dividendprognose licht

De Brusselse kantorenspecialist verhoogt zijn dividendprognose lichtjes tot minimum 2,24 euro. In volle coronacrisis had CEO Benoît De Blieck nog drastische in de prognose gehakt.

Ook vandaag blijft het voor Befimmo koffiedik kijken wat de impact van de pandemie zal zijn op de kantorenmarkt. Zal de grotere behoefte aan ruimte voor social distancing de kleinere behoefte als gevolg van meer telewerken compenseren?

De impact van de coronacrisis heeft tot korte termijn alvast weinig impact gehad op de resultaten over de eerste zes maanden.

De courante winst, die abstractie maakt van boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille en de rente-indekking, kwam in de eerste zes maanden uit op 1,53 euro per aandeel. In de eerste helft van 2019 was dat 1,71 euro. Ondanks de onzekerheid op de kantorenmarkt, is de reële waarde van de portefeuille op vergelijkbare basis onveranderd gebleven.

Hoewel het in het algemeen bijzonder stil was op de huurmarkt voor kantoren in Brussel, steeg het aantal vierkante meters dat Befimmo heeft verhuurd tot 33.500 vierkante meter. Dat is beduidend meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar (20.000 vierkante meter, exclusief het megaproject ZIN aan het Noordstation).

Regie der Gebouwen

De stijging is sterk beïnvloed door een superdeal met de Regie der Gebouwen. Die verlengt haar huurcontract voor het Poelaert-gebouw met 9 jaar, weliswaar tegen een iets lagere huurprijs. Dat wordt gecombineerd met het voortijdig stopzetten van de huurcontracten voor een tiental kleinere Regie-gebouwen in de provincies, mits het betalen van een opzegvergoeding. De combinatie van de twee transacties levert een eenmalig bonus op van 14 miljoen euro.

Pijplijn

81 procent van de projecten in de pijplijn zijn voorverhuurd. Een jaar voor de oplevering is het complex Paradis Express in Luik volledig verhuurd. Dat levert het bedrijf alleen al een meerwaarde op van 15 miljoen euro. Van het Quatuor-gebouw in de Noordwijk is 49 procent verhuurd.

'Door de lockdown hebben we op onze bouwprojecten drie à zes maanden vertraging opgelopen. De huurinkomsten van die contracten zullen later beginnen binnenlopen. Dat verandert wel niets aan de waarde van dit die gebouwen in onze portefeuille', benadrukt Laurent Carlier , de CFO van de groep.

CEO Benoît De Blieck wil de rotatie van de portefeuille dit jaar en volgend voortzetten. De verkoop van een viertal gebouwen zou zo'n 220 miljoen euro kunnen opleveren, met belangrijke meerwaarden. Hij maakt zich sterk dat er in deze markt nog steeds kopers zijn.

Coworking

Met Silversquare baat Befimmo zeven coworkingruimtes uit met een totale oppervlakte van 26.000 vierkante meter. Door de opzeggingen tijdens de lockdown daalde de bezettingsgraad tot 76 procent. Tegen eind van dit jaar hoopt Befimmo op een terugkeer naar de vroegere bezettingsgraad. De toegenomen behoefte aan flexibele werkruimte zou in de kaart van Silversquare moeten spelen. Coworking is goed voor 6 procent van de huurinkomsten.



De prognose van de courante winst over 2020 was in mei teruggebracht van 2,88 naar 2, 70 euro per aandeel . Dat wordt nu opgetrokken tot 2,80 euro en leidt ook tot een iets hogere dividendprognose.

In het tussentijds verslag over het eerste kwartaal had de kantorenspecialist Befimmo al zijn winst- en dividendprognoses voor de komende drie jaar ingeslikt.