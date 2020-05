Befimmo verlaagt dividendprognose fors

Als gevolg van de onzekerheid door de Covid-19-pandemie slikt de kantorenspecialist Befimmo zijn winst- en dividendprognoses voor de komende drie jaar in. Voor 2020 gaat de dividendprognose van 3,45 euro naar minimaal 2,16 euro per aandeel.

De vooruitzichten voor de winst (EPRA earnings) op drie jaar, die in het jaarlijks financieel verslag 2019 begin april werden gepubliceerd, zijn te onzeker, meldt Befimmo bij het tussentijds verslag over het eerste kwartaal. Befimmo verwijst naar 'de voorspelbare vertraging' in de oplevering van de lopende projecten, de volatiliteit op de financiƫle markten en een mogelijke vertraging op de huurmarkt en in coworking. 'In een context van mogelijke aanpassingen aan de prijzen- en tijdbenchmarks trekt Befimmo daarom zijn vooruitzichten in en zal later een herzien dividendbeleid voorleggen.'

De impact op de winst van 2020 zou beperkt blijven. 'De te verwachten vertragingen in bouwwerken en/of de verhuur van beschikbare ruimtes zouden maar een beperkt effect moeten hebben in 2020, terwijl de financiƫle lasten omzeggens veilig gesteld zijn over het boekjaar.' De verwachte winst voor het boekjaar 2020 zou rond de 2,70 euro per aandeel moeten liggen tegen oorspronkelijk 2,88 euro per aandeel.

Dividend

Belangrijk is dat Befimmo heeft beslist in zijn transitieperiode - in afwachting van huuropbrengsten uit nieuwe grote projecten als ZIN - niet langer gebruik te maken van zijn spaarpotje en gerealiseerde meerwaarden uit verkopen om zijn dividend op peil te houden. 'Gezien die onzekerheden en uit voorzichtigheid is Befimmo van plan voor het boekjaar 2020 het dividend op het reglementaire niveau te plaatsen, dus minimaal 80 procent van de som van het gecorrigeerd resultaat en de nettomeerwaarden op de realisatie van vastgoed, niet vrijgesteld van de uitkeringsplicht, verminderd met de nettovermindering van de schuld van de Vennootschap tijdens het boekjaar'. In mensentaal: het dividend daalt van de vooropgestelde 3,45 euro naar minimaal 2,16 euro per aandeel.

Coworking

Door de lockdown gaat coworking door een zware crisis. De Silversquare coworkingactiviteit van Befimmo vertegenwoordigde 6 procent van de geconsolideerde huurinkomsten van Befimmo op 31 maart 2020. Net zoals de kantoren zijn ook de coworkingruimtes open en operationeel, ook al worden de leden aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te werken. De normale diensten worden verleend, behalve catering en evenementen.

Om de loyauteit van de leden te versterken, werden de lidgelden voor de 'fully flex' en voor de 'dedicated desks' in de 'open space' van de coworking (goed voor 0,8 procent van de geconsolideerde huurinkomsten) opgeschort voor de maand april.

De resultaten over het eerste kwartaal bevatten geen verrassingen. Befimmo heeft nog steeds van een hoge bezettingsgraad (94,3 procent) en een lage schuldgraad (38,7 procent). De intrinsieke waarde bedraagt 59,65 euro per aandeel.