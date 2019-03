Befimmo zet Blue Tower in de vitrine

De vastgoedgroep Befimmo gaat Blue Tower, het emblematische kantoorgebouw op de Louizalaan in Brussel, verkopen. De cash moet de investeringen in de Noordwijk vergemakkelijken.

Verschillende bronnen bevestigen op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes dat de vastgoedmakelaar CBRE de opdracht heeft gekregen om Blue Tower, een van de bekendste kantoortorens in Brussel, op de markt aan te bieden.

De verkoop kan volgens kenners 120 miljoen euro opleveren.

De Louizalaan is minder in trek bij bedrijven vanwege haar moeilijke bereikbaarheid.

Befimmo staat voor zeer zware investeringen en kan de opbrengst zeer goed gebruiken. Het ZIN-project in de Brusselse Noordwijk, waar onder andere 3.800 ambtenaren van de Vlaamse overheid worden gevestigd, zal 365 miljoen euro kosten. En dan is er nog het andere herontwikkelingsproject Quatuor, goed voor nog eens 157 miljoen euro. In de periode van herontwikkeling leveren die sites geen huur op.

Door een gebouw uit de portefeuille te verkopen worden de schulden bij Befimmo onder controle gehouden. Het vermindert de noodzaak van een kapitaalverhoging en vergemakkelijkt het behoud van het dividend in afwachting dat de kantoorgebouwen onder constructie opnieuw huur opbrengen.

Morgan Stanley

Befimmo is sinds 2013 eigenaar van de toren met 24 verdiepingen op het einde van de Louizalaan. Het heeft het gebouw uit 1976 in 2013 van Morgan Stanley gekocht. Het had op dat ogenblik een investeringswaarde van 78,5 miljoen euro. Befimmo investeerde ondertussen wel 6 miljoen euro in de renovatie.

‘Als de verkoop doorgaat, kan het Befimmo tegen de verwachte voorwaarden een meerwaarde van 10 à 15 miljoen euro opleveren’, schat Jan Opdecam van het beurshuis KBC Securities.

De Blue Tower van 29.000 vierkante meter is verhuurd aan hele reeks kleinere bedrijven met 3/6/9-huurcontracten. Eind 2017 bedroeg de leegstand er 20 procent. Door een reeks recente verhuringen is dat wel teruggebracht tot zo’n 10 procent.

Blue Tower is een van de grootste operationele kantoren in de portefeuille van Befimmo. Het is het enige kantoor van Befimmo in de Louizawijk. De Louizalaan is minder in trek bij bedrijven vanwege de moeilijke bereikbaarheid. De laan kent daarentegen een renaissance als duurdere woonwijk.