Belastingmeevaller doet nettowinst Texaf exploderen

De holding Texaf, vooral actief in luxevastgoed in de Congolese hoofdstad Kinshasa, zag zijn nettowinst in het eerste halfjaar meer dan vertwintigvoudigen, al heeft het dat vooral te danken aan een belastingmeevaller. Een factor in de cijfers die het bedrijf zelf 'volatiel' noemt.

Ondernemen in Congo is momenteel geen pretje.

Dat blijkt al meteen uit de eerste zin van het persbericht over de halfjaarcijfers van Texaf , de holding die zijn industriële activiteiten met succes omvormde tot een vastgoedpoot die de betere accommodatie voor expats in de hoofdstad Kinshasa aanbiedt. 'De economische activiteit in de regio Kinshasa bleef op een zeer laag niveau en een aantal internationale groepen sloten hun Congolese dochtermaatschappijen', staat te lezen.

Gelukkig voor Texaf zijn de vastgoedactiviteiten vooralsnog immuun voor dat economische onheil. De huurinkomsten stegen met 4 procent tot 8,5 miljoen euro, zonder dat er nieuwe gebouwen bij kwamen. De Congolese fiscus hield daar evenwel meer van af, waardoor het bedrijfsresultaat 3 procent daalde.

KERNCIJFERS Kerncijfers Texaf, in miljoen euro Eerste halfjaar 2017 Eerste halfjaar 2018 Omzet 9,079 9,29 Brutobedrijfswinst (Ebitda) 4,996 5,298 Bedrijfswinst (Ebit) 3,597 3,952 Nettowinst 0,326 7,441

Het is vooral de steengroeve Carrigres, het laatste restant van de industriële portefeuille van Texaf, die in positieve zin verrast door alvast operationeel uit de rode cijfers te klimmen. Texaf verscherpte opnieuw de kostendiscipline bij Carrigres, maar dat kon niet beletten dat er op het onderste lijntje van de resultaten van de steengroeve nog een licht verliescijfer van 0,12 miljoen euro verschijnt.

De voornaamste reden dat de nettowinst van Texaf met 2.180 procent steeg tot 7,44 miljoen euro is fiscaal van aard. Een 'positieve herschatting' van de uitgestelde belastingen leidt tot een boekhoudkundige meevaller van 3,5 miljoen euro, gelinkt aan de waardering van de vastgoedportefeuille en de impact van de wisselende waardeverhouding tussen de Congolese frank en de euro. Texaf waarschuwt voor de 'volatiliteit die inherent is aan deze rubriek' en dat 'dit effect in de toekomst zou kunnen omkeren'.