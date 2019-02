Belastingmeevallers bezorgen Texaf drie keer meer winst

Texaf, de investeringsmaatschappij die in Congo actief is, heeft een goed 2018 achter de rug. Behalve aan de verbeterde situatie van de steengroeve Carrigrès is dat vooral te danken aan enkele belastingmeevallers.

Texaf is in Congo in drie domeinen actief: de ontwikkeling en verhuring van luxueus residentieel vastgoed, de steengroeve Carrigrès en sinds kort ook technologie via een investering van 1 miljoen euro in het nieuwe durfkapitaalfonds Partech Africa.

De huurinkomsten stegen vorig jaar met 3,4 procent naar 17,3 miljoen euro. Sinds september groeit de vastgoedportefeuille van Texaf aan met de geleidelijke oplevering van het project Bois Nobles dat 12 villa's en 24 appartementen omvat en een jaarlijks verhuurpotentieel van 1,6 miljoen euro inhoudt.

Dankzij een onteigeningsvergoeding steeg de bedrijfswinst met 13 procent tot 10 miljoen euro. Door een vermindering van de uitgestelde belastingen schiet de nettowinst van de vastgoedtak 73 procent hoger tot 13,1 miljoen euro.

Dividend

Voor Carrigrès, de steengroeve die op 10 kilometer van het stadscentrum van Kinshasa ligt, bracht 2018 beterschap na het zeer zwakke 2017. Het verkoopvolume steeg met 30 procent, maar doordat de gemiddelde verkoopprijs daalde, bleef de omzet nagenoeg stabiel (+2%) op 1,6 miljoen euro.

0,68 Dividend De aandeelhouders van Texaf krijgen over 2018 een nettodividend van 0,68 euro.

Dankzij lagere kosten werd het bedrijfsverlies teruggebracht van 4,45 naar 0,1 miljoen euro. In 2017 was het forse bedrijfsverlies te wijten aan een uitzonderlijke afschrijving. Onderaan de tabel boekt Carrigrès weer winst, 335.000 euro om precies te zijn.

Voor Texaf resulteert dat alles in een bijna-verdrievoudiging van de nettowinst tot 12,9 miljoen euro. De aandeelhouders kunnen zich verblijden in een dividend van 0,68 euro netto per aandeel, wat 19 procent meer is dan over 2017.

2019

Voor 2019 voorspelt Texaf een stijging van de recurrente bedrijfswinst. De eerste fase van Bois Nobles zal huurinkomsten genereren over het volledige jaar. Later gaat de tweede fase van Bois Nobles van start, de bouw van 33 appartementen. Voor Carrigrès zijn de vooruitzichten onzeker, maar Texaf verwacht toch een verdere verbetering van de resultaten, met name een break even recurrent bedrijfsresultaat.