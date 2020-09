Belg laat tweede verblijf in Spanje (even) links liggen

Het aantal Belgen dat in het tweede kwartaal een woning in Spanje kocht, daalde met 44 procent. Het is afwachten of de kandidaat-kopers snel hun weg terugvinden naar de costa's.

De daling is geen verrassing. Tijdens de coronaperiode was het fysiek bijna onmogelijk in Spanje te geraken. Pas vanaf 21 juni kon men opnieuw naar Spanje reizen. Dat had een impact op het aantal transacties en de prijzen.

Fors minder transacties

Het totale aantal woningtransacties zakte voor heel Spanje met 40 procent naar 76.545. Het waren vooral de buitenlanders die het lieten afweten. Het aantal woningen verkocht aan buitenlanders daalde in een kwartaal van 15.000 naar 8.000. 475 Belgen (-44%) kochten het voorbije kwartaal een stekje in Spanje.

Ook de prijzen staan onder druk. Die van nieuwbouw hielden stand (+1%), die van bestaande woningen daalden met 5 procent in een kwartaal.

De prijzen waren de voorbije jaren sterk gestegen. Vaak met 6 à 7 procent per jaar. Dat was een inhaalbeweging. Tussen 2008 en 2015 waren de prijzen door de financiële crisis met een derde gedaald.

Vraagteken

Het is uitkijken of de interesse van de Belgen in een tweede verblijf in Spanje snel terugkeert. Over en weer vliegen naar Spanje is door corona minder vanzelfsprekend en duurder geworden. En de Belg heeft de voordelen van een tweede verblijf veilig dicht bij huis aan de kust herontdekt.

Maar er is meer aan de hand dan alleen corona Vorig jaar daalde het aantal Belgische kopers al met 10 procent tot 3.600. Dat werd vooral toegeschreven aan de sterk gestegen prijzen voor nieuwbouw.

Wie in Spanje nog koopt, heeft vooral interesse in nieuwbouw. Marleen De Vijt CEO Azull

‘We zien nog altijd evenveel interesse als net voor corona. Wie nog koopt, heeft vooral interesse in nieuwbouw', benadrukt Marleen De Vijt, de CEO van Azull, de marktleider voor vastgoed in Spanje. In juni was er al een bescheiden stijging van het aantal transacties voor nieuwbouw (+10%). Ze verwacht niet dat de prijzen voor nieuwbouw dalen, integendeel. Er waren tijdens de eerste zes maanden in Spanje minder bouwaanvragen. Door de coronacrisis hebben de Spanjaarden opnieuw meer interesse in de eigen costa’s. De voorraad onverkochte woningen is ook niet zo groot als in 2008.

Nieuwe nomaden