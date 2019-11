Belgen lopen minder warm voor Spaans vastgoed

Het aantal Belgen dat in Spanje een woning koopt, is voor het eerst sinds 2006 gedaald. Er is een terugval van 10 procent. De oorzaak is de sterk stijging van de nieuwbouwprijzen.

Sinds de financiële crisis van 2008 kochten Belgen massaal appartementen en villa’s in Spanje. Naar schatting 25.000 Belgen deden dat voor de zon, de aangename sfeer en omdat het zo goedkoop was. Ze zitten overal aan zee, van de Costa del Sol in Andalusië tot de Costa Blanca in de regio Valencia, van Tenerife op de Canarische Eilanden tot Mallorca op de Balearen.

De voorbije 10 à 15 jaar is het aantal buitenlanders dat in Spanje een woning kocht, verdubbeld tot 65.000 per jaar. De opmars van de Belgen was nog frappanter. Hun aantal verachttienvoudigde, van 328 in 2006 naar 4.108 in 2018. Van de 19de investeerder in 2006 zijn de Belgen uitgegroeid tot een van de belangrijkste. Enkel het VK, Frankrijk en Duitsland moeten ze laten voorgaan. Gaat het om de aankoop van nieuwbouw, dan laat België ook die grotere landen achter zich. Een op de drie woningen die Belgen vorig jaar in Spanje kochten, was een nieuwbouw.

De ietwat vermogende Belg kwam beter uit de financiële crisis dan de meeste Europeanen, in het bijzonder de Spanjaarden. Op dat ogenblik had die Belg relatief weinig vastgoedschulden en veel spaargeld. De nare beurservaringen met aandelen als Lernout & Hauspie en Fortis deden hem uitkijken naar een alternatief. Vaak was dat vastgoed, ook als tweede verblijf in het buitenland. Spanje kwam snel in het vizier. Een tweede verblijf in Frankrijk was en is veel duurder. ‘50 procent van de Belgen kan en wil maar 100.000 euro besteden aan een tweede verblijf in Spanje. Een kwart kan tot 150.000 euro gaan’, benadrukt Marleen De Vijt, de CEO van Azull, de marktleider voor de begeleiding van de verkoop van Spaans vastgoed aan Belgen.

Gestegen

De prijzen voor nieuwbouw in Spanje zijn de voorbije jaren flink gestegen, gemiddeld met 6 à 7 procent per jaar. Maar in 2017 en 2018 was sprake van stijgingen met respectievelijk 11 en 17 procent. De ontwikkelaars schrijven die stijging toe aan de veel hogere bouwkosten.

‘Dat is maar deel van het verhaal. Ook de grondprijzen zijn gestegen. Er zijn strengere normen en de klant eist meer kwaliteit. Sommige Spaanse ontwikkelaars zijn ook opnieuw beginnen te speculeren’, zegt De Vijt. In haar boek ‘Zo koopt u een woning in Spanje’ is ze best kritisch over de gang van zaken op de Spaanse vastgoedmarkt.

Na de zware crisis tussen 2008 en 2015, toen de prijzen in Spanje met gemiddeld 33 procent zijn gedaald, kwam er een stevig, maar nog altijd gedeeltelijk herstel. De prijsstijging voor woningen zou dit jaar beperkt blijven tot 2,7 procent. Voor 2020 gaan vastgoedexperts uit van een toename met 2,5 procent. In 2021 zouden de prijzen niet meer stijgen. ‘In de grootsteden zijn er nog altijd stijgingen. Dat betekent dat er in de kustgebieden wel degelijk prijsdalingen zijn’, meent De Vijt.

Kortingen

Ontwikkelaars proberen hun doelstellingen te halen door kortingen of voordelen te bieden. Villa’s van 300.000 euro, waar vorige zomer nog 15.000 euro moest worden bijbetaald voor een klein zwembad, staan vandaag inclusief gratis zwembad in de aanbieding. De boodschap is dan ook onderhandelen over de prijs. Voor nieuwbouw zijn een korting van of extra’s voor 10 procent haalbaar. Ook bij een bestaande woning moet er 5 procent van de vraagprijs af kunnen.