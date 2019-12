Belgen naar rechtbank tegen verkoop Duits ‘schrootimmo'

Meer dan 150 Vlamingen hebben de Belgische vastgoedmaatschappij Creadomus in Duitsland voor de rechter gedaagd omdat die hen ‘schrootimmo’ - verkrot vastgoed - zou hebben verpatst in Duitsland. Creadomus ontkent.

‘Ik betaalde 65.000 euro voor mijn Duitse appartement’, zegt Liesbeth Beeckman. ‘Maar volgens een makelaar die ik ter plaatse inschakelde, is het amper 10.000 euro waard.’ Beeckman, van opleiding dokter maar nu werkzaam als duurzaamheidspecialiste voor de Welshe overheid, is de spreekbuis van 150 Belgen die tussen 2015 en 2018 bij de Belgische projectontwikkelaar Creadomus een appartement kochten in Duitsland. Ze betaalden 45.000 à 90.000 euro voor een klein appartementje van 35 à 50 m2 uit de jaren zestig. Die bevinden zich in appartementsblokken in vijf dorpjes in Noordrijn-Westfalen.

Een gedupeerde kocht met zijn spaarcenten vier appartementen voor 300.000 euro zonder ze te gaan bekijken.

Al snel bleek dat die appartementen niet voldeden aan de verwachtingen. Vele vertoonden schimmel en vochtvlekken, zegt Beeckman, hadden oude radiatoren en elektriciteitsvoorziening en oude ramen en deuren. Op sommige plaatsen hing stukwerk van de muren. Veel vloeren lieten te wensen over. Veel appartementen leken eerder op een krot in een probleembuurt dan op een gerenoveerde stulpje in een hippe wijk. Bovendien lagen de vooropgestelde huuropbrengsten lager dan verwacht.

Beeckman: ‘Veel kopers wisten ook niet dat ze niet de grond hadden gekocht, maar enkel het appartement. Bovendien hebben ze voor dat appartement enkel een exploitatiecontract. Ze kunnen het wel verhuren, maar als ze het willen verkopen moeten ze via Creadomus passeren, dat een voorkooprecht heeft. We hebben enkel het Erbbaurecht, zoals dat in het Duits heet, gekocht - een soort van recht van opstal- en zijn geen volle eigenaar. We moeten ook jaarlijkse kosten betalen.’

Kijkdagen

Creadomus organiseerde wel kijkdagen in Duitsland, maar volgens Beeckman kocht de helft van de kopers het appartement op basis van foto’s en filmpjes. ‘De mensen die wel gingen kijken, kregen een gerenoveerde modelappartement te zien met de belofte dat hun aankoop er zo zou uitzien.’

De ontevreden Vlaamse kopers verenigden zicht in de vzw Samen Sterk! en stapten naar drie rechtbanken in Duitsland. Bij onze oosterburen worden al meer dan twintig jaar rechtszaken gevoerd door mensen die zich bedot voelen door verkrot vastgoed. Er bestaat daar zelfs een term voor: Schrottimmobilie of schrootvastgoed. Vastgoed dat veel duurder wordt verkocht dan wat het waard is.

Het Laatste Nieuws volgde vorige week een groep kopers naar een Duitse rechtszaal. In die krant getuigt een ontevreden koper dat hij door Creadomus - ‘dat goochelde met glimmende brochures over Duits vastgoed’ - zwaar onder druk werd gezet om een appartement te kopen. Hij kocht met zijn spaarcenten vier appartementen voor 300.000 euro. Zonder ze te bekijken.

Schadevergoeding

De Belgische kopers eisen van Creadomus 10 miljoen euro schadevergoeding - de aankoopprijs plus de renovatiekosten - en klagen de Belgische projectontwikkelaar aan voor ongerechtvaardigde verrijking. Volgens Beeckman is sprake van zware misleiding.

Pieter Depoortere, de topman van Creadomus, ontkent dat met klem. ‘Iedereen wist dat het om vastgoed uit de jaren zestig ging en dus geen nieuwbouw. Iedereen had de kans de appartementen te gaan bezichtigen. En in alle documenten staat in koeien van letters dat het om Erbbaurecht ging. Op juridisch vlak is alles correct verlopen.’

Depoortere zit zwaar verveeld met de situatie. Om uit de impasse te geraken heeft Creadomus de ontevreden klanten enkele voorstellen gedaan. Die gaan van kortingen van 20 procent op hun aankoop, de mogelijkheid om de grond bij te kopen, een ruil met een ander appartement, hotelkamer of parkeerplaats of de verkoop van hun appartement. Maar die hebben voorlopig weinig succes. ‘De voorstellen van Creadomus zijn niet in verhouding tot de schade’, zegt Mia Cloetens die optreedt als juriste en bemiddelaar voor de vzw. ‘Slechts enkele mensen zijn op de voorstellen ingegaan.’

De rechtbank heeft beslist een onafhankelijke gerechtsexpert aan te stellen. In Duitsland bestaat een wet die de verkoop van een pand nietig verklaart als de koper 90 procent te veel heeft betaald. Volgens Depoortere is dat hier helemaal niet het geval. Creadomus heeft wel beslist zijn Duitse activiteiten on hold te zetten tot de rechter duidelijkheid verschaft. Depoortere: ‘We doen er voorlopig geen nieuwe aankopen meer. En misschien moeten we ons businessmodel er in de toekomst aanpassen en meer mikken op investeerders die tegelijk doe-het-zelvers zijn.’

Schermvullende weergave ©Photo News