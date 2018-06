Belgisch WDP dingt mee naar titel "Wereldondernemer van het jaar"

De logistieke dienstverlener WDP is een van de 46 bedrijven uit de hele wereld die deze week in Monaco strijden om de titel “Wereldondernemer van het Jaar”.

Select is het alleszins, het kransje ondernemers uit alle uithoeken van de wereld dat jaarlijks verzamelt in Monaco voor “World Entrepreneur of the Year”, een organisatie van EY. Ze zijn elk in hun eigen land door een onafhankelijke jury verkozen als beste bedrijf en buigen zich vier dagen lang over wereldtrends. Van multinationals actief in infrastructuur tot technologie-scale-ups, ze wisselen vier dagen visies, naamkaartjes en netwerken uit.

Hét hot topic van dit jaar dat telkens in de vele seminaries terugkomt, is smart cities. De toekomst ligt in zich technologisch slim ontwikkelende steden en mobiliteit, logistiek, werkplekken en nieuwe diensten zijn zich daar volop aan aan het aanpassen. De Belgische finalist WDP is totnogtoe met zijn 'slimme' en vaak als uitgestrekte warehouses uitsluitend buiten steden actief, vaak als logistieke diensverlener voor e-commercebedrijven, met een zwaartepunt in Nederland. Volgens CEO Joost Uwents betekent die ontwikkeling naar smart cities ook voor WDP dat het zich in de toekomst met kleinere, nieuwe concepten in steden zelf een plek zal zoeken.

Tony De Pauw, de ondernemer en familiale aandeelhouder achter WDP, scherpt intussen de groei-ambities aan. ‘Onze portefeuille is aan het groeien van 2 naar 3 miljard en we hebben dat onlangs bijgesteld tot 3,25 miljard in 2020.’ Momenteel zijn De Pauw en Uwents al bezig met een strategisch groeiplan voor nà 2020.

Uwents merkt wel op dat door het zeer goedkope geld en ‘Jan en Alleman’ die wil investeren in vastgoed, er in de markt veel te veel betaald wordt voor sommige projectgronden. ‘Daar doen we niet aan mee. We moeten het hebben van toegevoegde waarde voor onze klanten met slimme warehouses, met koelsystemen of internet of things en dies meer. Die toegevoegde waarde zal in de toekomst met nieuwe technologie alleen nog maar toenemen.’

De award wordt zaterdagnacht uitgereikt. Een van de opmerkelijke kandidaten is de Fransman Octave Klaba. Hij startte met OVH als een uit de kluiten gewassen persoonlijke website, als kersvers nieuw aangekomen Poolse migrant in Frankrijk. Intussen is OVH een van de leidende bedrijven in cloud computing in Europa en concurreert met Amazon, Microsoft, Alibaba. Het heeft zelf een innovatief waterkoelingssysteem voor zijn servers ontwikkeld.