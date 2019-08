Belgische fiscus vordert 13 miljoen van vastgoedmagnaat

De Belgische fiscus claimt 13 miljoen euro van de Financietoren nv, het kroonjuweel van de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers in Brussel.

Het ministerie van Financiën ligt in de clinch met Breevast, de verhuurder van de Brusselse Financietoren waar 4.600 federale ambtenaren werken. Niet over de kwaliteit of de werking van het gebouw zelf, maar over de verschuldigde belasting die de Financietoren nv moet betalen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf voor het boekjaar 2018.

De vennootschap blijft de zware belastingaanslagen aanvechten voor de rechtbank. In eerste aanleg ving ze bot, maar ze heeft beroep aangetekend.

Er is een principiële fiscale betwisting tussen beide partijen. Breevast heeft zekerheidstellingen afgegeven aan de financiers van het gebouw Financietoren waarvoor de bv waar het kantoorgebouw eigendom van is een vergoeding betaalt aan Breevast. Daardoor wordt op papier amper winst gemaakt en wordt er vrijwel geen belasting betaald, is de visie van Zweegers.

De Belgische fiscus aanvaardt die redenering niet. Hij vordert nu al zo'n 13 miljoen euro aan belastingen van Fiancietoren nv.

Voor het boekjaar 2016 (aanslagjaar 2017) heeft de administratie in 2019 een aanslag opgelegd met een belastbaar resultaat van 6,5 miljoen euro en een te betalen bedrag van 3 miljoen euro. Voor het boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) is dat respectievelijk 10 miljoen en 5 miljoen euro. Deze methode resulteert voor het boekjaar 2018 in een belastbaar resultaat van 11 miljoen euro en een te betalen bedrag van 5 miljoen euro.

Provisie

Financietoren nv zegt dat het het boekjaar 2018 afsluit met een belastbaar resultaat van 2 miljoen euro met een te betalen bedrag van 617.342 euro en 8 miljoen euro opgebouwde overdraagbare fiscale verliezen.

Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is wel een fiscale voorziening aangelegd voor de boekjaren 2016 en 2017 en de berekening voor het boekjaar 2018, die op net geen 13 miljoen euro uitkomt. Het nettoverlies van de groep steeg daardoor van 1,8 naar 3 miljoen euro.

De Financietoren is het grootste kantoorgebouw van het Ministerie van Financiën en een van de grootste kantoorcomplexen van Brussel. Het is het kroonjuweel van de omstreden en mediaschuwe vastgoedontwikkelaar Frank Zweegers. Zijn vastgoedgroep Breevast had zwaar te lijden onder de financiële crisis. De Financietoren is een van de sterkhouders van zijn imperium.

1 miljard

30% Eigendom Breevast Volgens de website Quote, die het fiscaal geschil signaleerde, is maar 30 procent van de Financietoren in handen van Breevast.

De waarde van de Financietoren wordt geschat op 1 miljard euro. In het verleden stond hij naar verluidt meermaals te koop. Door zijn enorme kantooroppervlakte (200.000 m²), diepe plateaus en complexe financiering is hij minder gemakkelijk verkoopbaar. De verkoop van de verouderde site aan Breevast in 2001 voor 331 miljoen euro riep achteraf heel wat vragen op en twee tussenpersonen werden veroordeeld.

Volgens de website Quote, die het fiscaal geschil signaleerde, is maar 30 procent van de Financietoren in handen van Breevast. De overige 70 procent is van een aan Zweegers gelieerde vennootschap die wordt beheerd door een trust gevestigd op Curacao. Frank Zweegers was niet bereikbaar voor commentaar.