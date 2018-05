Belgische huisbaas H&M in de clinch met Zweedse kledingketen

Qrf zag de waarde van zijn vastgoedportefeuille in het eerste kwartaal met 1,7 procent dalen tot 282,6 miljoen euro. Per aandeel zakte de intrinsieke waarde met 1,6 procent tot 23,4 euro.

De keten huurt vijf panden van Qrf. In een pand in Sint-Niklaas heeft H&M de huur opgezegd. In twee andere panden, in Hasselt en Ukkel, wil H&M de huur vernieuwen aan voorwaarden die volgens Qrf niet marktconform zijn. 'In geval van onenigheid kan de huurder een huurvernieuwing vragen aan de Vrederechter. En dan bestaat het risico dat de rechter voorwaarden bepaalt die leiden tot een huurprijsverlaging en bijgevolg tot een aanzienlijke waardevermindering van het pand', zegt Qrf in het persbericht.