Belgische huisbazen hebben boon voor Nederland

Nederland is bijzonder in trek bij de Belgische vastgoedboeren. Dat ligt zowel aan de aantrekkelijke Nederlandse markt als aan het feit dat ons land te klein wordt voor de Belgische fondsen.

De ontwikkelaar van logistiek vastgoed Montea was maandag de laatste in de rij om een grote Nederlandse investering aan te kondigen. De Oost-Vlaamse groep investeert 63 miljoen euro in twee deals: de bouw van een distributiecentrum van 50.000 vierkante meter in Waddinxveen, bij Gouda, en de aankoop van een bedrijventerrein van 120.000 vierkante meter in Echt, net over de grens nabij Maaseik.

Ook de niet-beursgenoteerde investeringsgroep Buysse & Partners liet van zich horen. De investeerder koopt samen met een Nederlandse ondernemersfamilie de Zilveren Toren in Den Haag, een kantoorgebouw met een waarde van 100 miljoen euro.

Belasting

Dat er nu veel deals net voor het jaareinde vallen, kan te maken hebben met een fiscale reden: vanaf 1 januari wordt in Nederland de overdrachtsbelasting op vastgoed verhoogd van 6 naar 8 procent. Investeerders hebben er dus belang bij niet te wachten tot na Nieuwjaar.

Ondanks die eindejaarsrush was 2020 geen recordjaar voor Belgische vastgoedinvesteringen in Nederland. Volgens cijfers van de vastgoeddienstengroep Savills klokken ze voorlopig af op 3 procent van het totale investeringsvolume, wat minder is dan in de meeste voorgaande jaren.

Investeerders kiezen voor Nederland vanwege de transparantie van de markt en de stabiele politieke en economische situatie. Bas Wilberts Head of Residential & Hotel Investment Savills

Het neemt niet weg dat Nederland aantrekkelijk is en blijft voor internationale vastgoedspelers. ‘In 2020 is het aandeel van buitenlands kapitaal met 15,5 procent gestegen ten opzichte van 2019. Investeerders kiezen voor Nederland vanwege de transparantie van de markt en de stabiele politieke en economische situatie’, zegt Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment bij Savills. De analist verwacht dat die interesse volgend jaar zal aanhouden, maar ook dat nieuwbouw aan belang zal winnen als gevolg van de hogere belasting op overnames.

Bed & sheds

Zijn collega Douglas van Oers voorspelt ook een toenemende verschuiving naar producten met een laag risicoprofiel, zoals logistiek en woningen. ‘‘Beds & sheds’ zoals wij zeggen, worden door beleggers gezien als een veilige haven door de sterke onderliggende fundamentals. In het geval van de woningmarkt zijn dat demografische factoren en oplopende woningtekorten, in het geval van logistiek de groei van e-commerce.

Schermvullende weergave

De analyse wordt onderschreven door de Belgische vastgoedbedrijven. ‘De Nederlandse e-commerce biedt nog altijd meer opportuniteiten voor logistiek vastgoed, en de coronacrisis heeft dat nog versterkt’, zegt CEO Jo De Wolf van Montea. ‘Als vastgoedbelegger is het ook een goede zaak dat er wat schaarste komt, onder meer door de Nederlandse stikstofwetgeving.’ Montea zette in 2015 zijn eerste stappen over de grens. Intussen is Nederland een tweede thuismarkt, goed voor zowat 40 procent van de portefeuille.