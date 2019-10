Belgische nieuwbouw goedkoper dan in buurlanden

De Belg heeft de indruk dat de woningprijzen in België fors zijn gestegen, maar in vergelijking met stijgingen elders valt dat wel mee.

De prijs van nieuwbouw is vorig jaar met 4,2 procent gestegen tot 2.481 euro/m². België is daarmee een middenmoter in Europa, blijkt uit de Deloitte Property Index.

De Belg heeft de indruk dat de woningprijzen in België fors zijn gestegen. De voorbije drie jaar bedroeg de toename zowat 10 procent. Dat is beduidend minder dan in Duitsland (+19%), Spanje (+21%), Nederland (+27%) en Portugal (+32%). Nieuwbouw is in België goedkoper dan bijvoorbeeld in de buurlanden.

De prijzen van nieuwbouw in de grote Belgische steden zijn vorig jaar met 4 tot 5 procent toegenomen. De prijzen per vierkante meter in het Brussels Gewest (3.400 euro), Antwerpen (3.300 euro) en Gent (3.200 euro) liggen niet zo ver uit elkaar.

Nieuwbouw in Brussel is 33 procent duurder dan het Belgische gemiddelde. In veel andere landen is het verschil met de hoofdstad veel groter. De prijzen in Parijs (13.000 euro) liggen meer dan 221 procent hoger dan in de rest van Frankrijk. Nieuwbouw is ook zeer duur in steden als Oslo (7.000 euro), München (8.000 euro) en Londen (11.000 euro). Vorig jaar waren de sterkste stijgingen in Praag (+22%), Parijs (+21%) en Lissabon (+16%).

Opvallend is ook hoe relatief laag de huurprijzen in België nog altijd zijn. Huren in Londen is dubbel zo duur als in Brussel (11,1 euro/m²). Huren in Parijs is driemaal zo duur als in Gent (9,5 euro/m²).

Fréderic Sohet, managing partner bij Deloitte België, verwacht niet meteen een correctie op de Belgische markt. ‘De stijging van de intrestvoeten vormt het voornaamste risico voor de vastgoedmarkt. Die wordt niet verwacht, zeker nu de Europese Centrale Bank onlangs aankondigde de rente op een laag niveau te houden’.

Deloitte volgt met aandacht de uitstaande schuld per beschikbaar inkomen in België. De afgelopen tien jaar is die met de helft gestegen naar 94 procent. Het Europees gemiddelde is 74 procent.