Belgische vastgoedgroep Ceusters trekt naar Nederland

De vastgoedgroep Ceusters gaat internationaliseren. De grootste familiale makelaar voor commercieel vastgoed, zoals shoppingcentra, van ons land wil voortaan vanuit Amsterdam de Nederlandse markt bewerken.

De Antwerpse vastgoeddienstverlener is al enkele jaren veeleer occasioneel actief op de Nederlandse markt. Dat bleef tot nog toe beperkt tot het beheer van zo'n 100 stand-alone winkelpanden in het zuiden van Nederland en een kantoorgebouw in Rotterdam. De groep wil haar klanten die steeds meer ook in Nederland werken, beter kunnen bedienen in het hele land.

‘Vanuit Amsterdam willen we onze activiteiten nu verder uitbreiden naar de rest van Nederland, op de eerste plaats op het vlak van asset management. We mikken niet op een snelle groei, maar willen onze aanwezigheid op de Nederlandse markt wel stelselmatig vergroten', stelt Philippe Van den Broeck, de operationeel directeur van Ceusters. Hij gaat zich binnenkort zelf vestigen in Nederland.

We mikken niet op snelle groei, maar we willen onze aanwezigheid in Nederland wel stelselmatig vergroten. philippe van den broeck operationeel directeur ceusters

Om de internationalisering te vergemakkelijken voert Ceusters tegelijk ook een rebranding door. Group Ceusters-SCMS en Devimo Consult (overgenomen in 2017) gaan voortaan als 'Ceusters' door het leven. 'In België is Ceusters een bekende naam. In Nederland is dat nog niet het geval. Daarom heb je een eenvoudige naam nodig waarmee je gemakkelijk kan communiceren én die vasthoudt aan de roots van het bedrijf’, aldus CEO Ingrid Ceusters.

Group Hugo Ceusters-SCMS ontstond in 2013 door de fusie van de zusterbedrijven Immobiliën Hugo Ceusters en Shopping Center Management Services (SCMS). In 2017 werd Devimo Consult, net als SCMS een shoppingcenterbeheerder, overgenomen. De Antwerpse groep heeft vandaag kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt.

Mipim

Op groepsniveau telt Ceusters 100 medewerkers. In 2017 realiseerde de groep een omzet van 18 miljoen euro en een bedrijfswinst van 844.000 euro. Volgens de vastgoednieuwsbrief Expertise was Ceusters vorig de derde grootste vastgoedbeheerder van het land, in het segment winkelcentra zelfs het nummer een. Als makelaar was Ceusters het nummer vier voor industrieel vastgoed, het nummer vijf voor kantoren en het nummer zes voor winkelpanden.