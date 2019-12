Beruchte Leuvense kotbazen opgepakt

De Limburgse familie Appeltans mag de beruchtste kotbaas van Leuven en zelfs van het hele land worden genoemd. De familie verhuurt al decennia koten aan studenten. Naar verluidt is ze de eigenaar van honderden koten in het Leuvense. Volgens sommige bronnen zijn het er zelfs meer dan 1.000. De familie was vooral bekend door de slechte kwaliteit van de woningen die ze verhuurde.