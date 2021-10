Beursdebuut WeWork maakt brokkenpiloot weer pak rijker

Coworkingbedrijf WeWork kende donderdag een mooi debuut op Wall Street. De koerssprong maakte vooral oprichter en brokkenpiloot Adam Neumann een flink pak rijker.

De aandelen-WeWork gingen uiteindelijk 13,5 procent hoger tot 11,78 dollar op hun eerste handelsdag. Daarmee plakken beleggers een waardering van meer dan 10 miljard dollar op de flexwerkreus. Een mooi debuut voor een bedrijf dat een wel erg grillige aanloop richting Wall Street kende.

WeWork zou oorspronkelijk naar de beurs trekken in 2019 aan een waardering van 47 miljard dollar. Maar in de laatste rechte lijn naar die blockbuster-IPO implodeerden de plannen op spectaculaire wijze. Hoe dichter de beursgang kwam, hoe gammeler en schimmiger het businessmodel van WeWork plots bleek. En hoe duidelijker het werd dat oprichter en CEO Adam Neumann de boîte op uiterst onverantwoorde manier bestierde.

Alcohol en popsterren

Dat was vooral vervelend voor investeerder Softbank, die Neumann door de jaren heen miljarden toestopte om zijn wilde groeiplannen en even wilde levensstijl mee te financieren. De verhalen over hoe Neumann met de privéjet van het bedrijf van surftrip naar surftrip vloog en dure popsterren inhuurde om met alcohol doordrenkte bedrijfsfeestjes op te leuken, zijn ondertussen legendarisch.

Hulu draaide een documentaire over het fiasco van WeWork.

Ook op puur zakelijk vlak bleek Neumann niet de goeroe die hij graag speelde. Als CEO rijgde hij de dure overnames aan elkaar, die achteraf geen sikkepit waard bleken te zijn. Tegenover de groei die hij kocht met het geld van zijn investeerders, bleek op geen enkel moment ook significante waarde te staan. Bovendien bleek al snel dat Neumann allerlei vreemde constructies had opgezet om zelf geld aan te verdienen, zoals het verhuren van eigen gebouwen aan het bedrijf.

Toen de boel implodeerde, werd Neumann dan ook de laan uitgestuurd. Maar omdat hij als oprichter nog een belangrijk belang had in het flexwerkbedrijf, zag Softbank zich na een bittere juridische strijd verplicht Neumann een royale oprotpremie te gunnen, wilden ze nog iets van het bedrijf kunnen redden zonder dat hij dwarslag. Deel van die deal was dat hij een aardig belang en nog voor honderden miljoenen extra aandelenopties mocht houden.

SPAC

Nu Softbank er met de SPAC-beursgang toch nog in geslaagd is WeWork naar de beurs te brengen, is dat belang meer dan een miljard dollar waard. Reden genoeg voor een feestje. Volgens Financial Times huurde Neumann samen met mede-oprichter Miguel McKelvey een deel van het Standard Hotel in Manhattan af voor een feestje ter ere van het beursdebuut, samen met een rist vroege werknemers van het bedrijf.

6 miljard verlies WeWork boekte tijdens de pandemie een miljardenverlies.

Daarbij zou Neumann, gedrapeerd in een wit t-shirt met het opschrift 'Student For Life' de aanwezigen in een speech hebben verteld dat hij 'harde lessen had geleerd', maar dat hij 'opgewonden is over de toekomst'. Daarna zouden de aanwezigen in het oude mantra van de begindagen zijn uitgevallen, waarbij één iemand 'We' riep, en de rest antwoordde met een luide 'Work'.