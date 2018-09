Beursgang opslagspecialist Shurgard blijft op de rails

De jongste weken bliezen meerdere bedrijven hun beursplannen af. Maar de opslagspecialist Shurgard Europe zet door met zijn geplande beursgang in Brussel.

De federale regering besliste vorige week om de beursgang van de staatsbank Belfius voor onbepaalde tijd uit stellen. ‘Vanwege de marktomstandigheden’, was de officiële uitleg, al was de doorslaggevende factor het aan Belfius gekoppelde Arco-dossier.

Door het uitstel zagen de toplui van de beurs van Brussel hun hoop op de grootste beursintroductie van het jaar in rook opgaan. Tot nu toe verschenen in 2018 enkel Acacia Pharma (een operatie van 40 miljoen euro) en de modegroep FNG (60 miljoen) als nieuweling op de beurstabellen. Die laatste operatie was eigenlijk een terugkeer, want FNG noteerde al eens in Brussel, zij het op de niet-gereglementeerde Vrije Markt.

In tegenstelling tot de beursgang van Belfius staat die van de specialist in opslagplaatsen Shurgard Europe - bekend van zijn vuurtorenlogo - nog steeds op de rails. De operatie zou al volgende maand op gang getrokken worden, zeggen meerdere bronnen. Wegens de aanwezigheid van Shurgard Europe’s hoofdzetel behandelt de Luxemburgse toezichthouder CSSF het dossier.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Shurgard Europe een poging doet om naar de beurs van Brussel te trekken. De Amerikaanse beursgenoteerde meubelbewaarder Public Storage probeerde zijn Europese dochter midden 2007 al naar de Brusselse beurs te loodsen, maar de financiële crisis stak daar een stokje voor. Er was nauwelijks interesse voor de beursintroductie. Kort nadien stapte het New York Common Retirement Fund in het kapitaal. Het bezit sindsdien 51 procent van Shurgard Europe. Public Storage heeft de rest van de aandelen (49%) in handen.

Er is sprake van een beursgang waarbij zowel bestaande als - in beperktere mate - nieuwe aandelen verkocht worden, al gaat Public Storage bij de operatie allicht geen aandelen verkopen. Rekening houdend met de waardering van sectorgenoten zou Shurgard Europe ongeveer 1,2 miljard euro waard zijn. In de aanloop naar de beursgang keerde Shurgard Europe een dividend van bijna 300 miljoen dollar (257 miljoen euro) uit aan zijn twee aandeelhouders.