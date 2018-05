'Beursgenoteerde kotmadam' Xior wil 134 miljoen ophalen

Xior wil met de opbrengst van de kapitaalverhoging de overname van nieuwe projecten financieren, voornamelijk in Nederland. In Maastricht sloot het een koopovereenkomst voor de overname van het Bonnefanten College. Dat voormalige klooster zal het herontwikkelen tot een studentencomplex met 257 zelfstandige studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes. Het prijskaartje loopt op tot 34 miljoen euro .

In Amsterdam en Utrecht heeft Xior dan weer een aankoopoptie op twee sites voor een totaal bedrag van 93 miljoen. Op die sites wordt de (her)ontwikkeling voorzien van in totaal 545 zelfstandige units. Ook kocht Xior een pand aan de Tiensestraat in Leuven en investeert het 36 miljoen in de joint venture rond zijn herontwikkelingsproject in Zaventem.