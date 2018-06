Beursnieuweling Eurocommercial: ‘Ons dividend daalde sinds '91 nooit'

Eurocommercial Properties trekt woensdag naar de Brusselse beurs. De Nederlandse eigenaar van Woluwe Shopping Center wil Belgische beleggers verleiden met een stevige dividendhistoriek.

Bijna een half miljard telde Eurocommercial Properties dit jaar neer voor het grootste deel van Woluwe Shopping Center. Het is meteen het waardevolste pand in een portefeuille van 4 miljard euro, gespreid over Frankrijk, Italië, Zweden en nu ook België (12%).

Eurocommercial Properties, dat opgericht werd in 1991 en zijn hoofdzetel in Nederland heeft, was tot nog toe genoteerd in Amsterdam. Met een totaalrendement van gemiddeld 10 procent per jaar wil CEO Jeremy Lewis ook Belgische investeerders overtuigen.

Eurocommercial Properties kan een stevig trackrecord voorleggen. Wie tien jaar geleden instapte en zijn dividend herbelegde, haalde een totaalrendement van 8,5 procent per jaar. Over de voorbije vijf jaar was dat zelfs 12,2 procent per jaar - evenveel als het gemiddelde voor de Belgische vastgoedvennootschappen. Met de geplande afschaffing van de bronheffing in Nederland moet de Belgische investeerders overhalen nog iets gemakkelijker worden. Maar het verleden is niet altijd een garantie voor de toekomst, zeker niet met de opmars van e-commerce.

Waarom kiest u voor een tweede notering in België?

Jeremy Lewis: ‘Een tweede notering op Euronext kost je nauwelijks iets. Het gaat om duizenden, geen miljoenen euro’s. Belangrijker is dat in België veel interesse is om te investeren in genoteerd vastgoed, ook bij de kleinere belegger.’

Uw aandeel noteert in Amsterdam zowat 15 procent lager dan de waarde van uw vastgoed, het gemiddelde voor de Nederlandse spelers in winkelvastgoed is een korting van meer dan 20 procent. In Brussel noteren de vastgoedvennootschappen gemiddeld net 10 procent duurder.

Lewis: ‘Het zou mooi zijn als een notering in Brussel bijdraagt tot het wegwerken van die korting. Op langere termijn zijn de prestaties van de shoppingcenters natuurlijk bepalend. Bij shoppingcenters gaat het erom hoeveel omzet de winkels draaien en hoeveel mensen je kan overtuigen te komen shoppen.’

De Belgische aandeelhouder hecht veel belang aan de groei en de stabiliteit van het dividend.

Lewis: ‘Op dat vlak kan Eurocommercial Properties een mooi trackrecord voorleggen. Ons dividend is sinds de beursgang van 1991 nooit gedaald. Op een paar jaar na is het zelfs ieder jaar verhoogd. Tegen de koers van vandaag spreken we van een brutodividendrendement van 6 procent. De facto heb je ook een vrij goed zicht op de trend van ons dividend op een termijn van drie jaar. Het voorbije boekjaar keerden we 94 procent van de winst uit.’

Waarom is de Belgische vastgoedmarkt interessant?

Lewis: ‘Jaren geleden hadden al eens wat kleinere investeringen in België, maar we investeren niet in landen op zich. We kijken in de eerste plaats hoe interessant een shoppingcenter is en in welke de stad het zich bevindt. Woluwe ligt in een koopkrachtige regio rond Brussel en ik ken weinig shoppingcenters die op zoveel manieren bereikbaar zijn: metro, tram, bus… En als de werken aan de Woluwelaan eindigen, wordt het shoppingcenter nog beter bereikbaar.’

Waarom heeft het zo lang geduurd voor u actief werd in België?

Lewis: ‘Het is een kwestie van opportuniteit. Toen AG Real Estate een internationale oproep deed voor het vastgoedcertificaat Woluwe Shopping hebben we ons kandidaat gesteld. We hebben er fors voor moeten betalen, maar het is dan ook een shoppingcenter met bewezen troeven en potentieel voor de toekomst.’

Bent u niet bang voor de concurrentie van de nieuwkomers Docks Bruxsel, Uplace in Machelen, en Europea op de Heizel?

Lewis: ‘Docks Bruxsel is niet echt een concurrent. Uplace en Europea zijn er nog altijd niet. Ik betwijfel sterk dat ze er allebei komen. Zoals de kaarten liggen, lijkt Europea meer kans te maken. Zelfs als beide winkelcentra de deuren openen, blijft het aantal vierkante meters shoppingcenters per duizend inwoners voor een regio als Brussel vrij laag.’

Wil Eurocommercial Properties hier nog overnames doen?

Lewis: ‘Eerst willen we Woluwe Shopping naar onze hand zetten. er zijn grondige renovaties nodig. Ook de toegang tot het gebouw kan beter. We willen ook uitbreiden.’

Er zijn al tien jaar plannen om het shoppingcenter uit te breiden.

Lewis: ‘We weten dat België een complex land is, met meerdere regeringen. We gaan nu in de eerste plaats luisteren naar politici en omwonenden. Planning en ruimtelijke ordening zijn hier bijna even complex als in Italië, en daar slagen we erin mooie dingen te doen’.

Vreest u de opmars van e-commerce niet?

Lewis: ‘Eurocommercial Properties heeft voor zijn shoppingcenters al jaren een leegstand van rond 1 procent. Ook in Woluwe is de leegstand te verwaarlozen. Toen bekend geraakte dat we Woluwe hadden binnengehaald, vroegen heel wat internationale klanten of ze er ook een winkel konden openen. Spelers als H&M sluiten weleens winkels, maar ze willen wel naar grotere vestigingen, van 1.200 à 3.000 vierkante meter. Dat is in ons voordeel. De meeste ketens hebben we op korte termijn moeten teleurstellen. We gaan wel werken aan de mix van het winkelaanbod.’

In VS en het VK staan shoppingcenters leeg of moeten de huurprijzen worden verlaagd.