Bij Retail Estates is het weer ‘business as usual’

De verhuurder van perifere winkelpanden zag in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de toestand normaliseren en bevestigt zijn dividendprognose.

In de kwartaalupdate van eind augustus was al duidelijk geworden dat de toestand bij Retail Estates was teruggekeerd naar het precoronaniveau.. In zijn halfjaarrapport kan de verhuurder van winkelpanden aan de stadsrand dat alleen maar bevestigen. De bezettingsgraad was eind september gestegen tot 97,61 procent van 97,07 procent einde maart.

Een tweede element dat aantoont dat het weer ‘business as usual’ is voor Retail Estates zijn de huurinkomsten: het netto huurresultaat over de eerste helft van het boekjaar 2021/22 – dus de periode van maart tot september – bedroeg 57,38 miljoen euro, wat 15,18 procent meer is dan een jaar eerder.

Het is belangrijk die stijging even in perspectief te plaatsen: in de eerste jaarhelft van 2020/21 viel de eerste, strenge lockdown. De verplichte sluiting van divers winkels zette Retail Estates er toen toe aan getroffen huurders gemiddeld een maand huur kwijt te schelden, in totaal voor 5,86 miljoen euro.

De stijging van de huurinkomsten is ook deels te danken aan de groei van de vastgoedportefeuille: de reële waarde steeg met 2,88 miljoen euro tegenover eind september 2020 en met 7,91 miljoen euro tegenover eind maart.

Portefeuille

Retail Estates verkocht in het eerste semester twee losstaande winkelpanden in Binche en Geraardsbergen en het resterend deel van een winkelpark in Leiderdorp (Nederland). Het bedrijf investeerde voorts 'ten speculatieve titel' in een opslagplaats in Kampenhout.

Begin oktober breidde Retail Estates zijn portefeuille wel uit met zes winkelpanden die het overnam van een Nederlandse familiale investeringsgroep. Het gaat om twee winkelpanden in een retailpark in Lokeren, een winkelpand in Tiel-Winge en drie winkelpanden in Libramont.

Meer winst

Retail Estates behaalde over de eerste zes maanden van 2021/22 een EPRA-winst (winst zonder de resultaten op de portefeuille en zonder de reëlewaardevariaties) van 37,43 miljoen euro. In vergelijking met de eerste helft van 2020/21 is dat een toename van 18,78 procent.

Per aandeel bedraagt de EPRA-winst 2,95 euro. Als we dat afzetten tegenover het resultaat van twee jaar geleden, toen er van corona nog geen sprake was, is dat een stijging met 5,77 procent.

Het bedrijf handhaaft zijn dividendprognose van 4,60 euro bruto per aandeel, wat 2,22 procent meer zou zijn dan over het boekjaar 2020/21. Retail Estates gaat er hierbij van uit dat de consumentenuitgaven stabiel blijven en dat de huurprijzen stijgen.