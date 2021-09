Bijna helft Brusselse Airbnb-woningen in professionele handen

Vooral in de buurt rond de Grote Markt in Brussel worden appartementen opgekocht om ze te verhuren via het platform Airbnb.

45 procent van de Airbnb-verblijven in Brussel wordt aangeboden door professionele spelers of investeerders. Dat heeft onvermijdelijk een effect op de lokale huurmarkt.

Slechts de helft van de Brusselse Airbnb-‘hosts’ voldoet aan de oorspronkelijke deeleconomiefilosofie van Airbnb. Dat concludeert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) na een onderzoek van het voltallige aanbod van het verhuurplatform in de hoofdstad.

De onderzoekers maakten een analyse van het Brusselse Airbnb-landschap in 2019, toen het toerisme nog op volle toeren draaide. In dat jaar werden 11.427 woningen aangeboden op het onlineverhuurplatform. Voor het eerst werd de Brusselse Airbnb-markt tot op dat niveau in kaart gebracht. Airbnb geeft geen data vrij over de hosts, dus over de echte identiteit van de aanbieders bestaat geen zekerheid.

Door verschillende datasets te combineren kon de VUB vier profielen van verhuurders onderscheiden. 'Per host keken we naar het aantal woningen, de duur van de verhuurperiode en de locatie van de woningen', zegt Pieter-Paul Verhaeghe, professor sociologie aan de VUB en een van de onderzoekers.

Professionele spelers

34 procent van de hosts voldoet aan het idee waarmee Airbnb in 2008 begon: zij bieden af en toe voor enkele dagen een kamer in hun woning aan voor toeristen. 21 procent biedt wel de volledige woning aan voor verhuur, maar voor minder dan 120 dagen per jaar.

De laatste twee categorieën van hosts zijn volgens de onderzoekers vrijwel zeker professionele spelers. 16 procent biedt drie of meer huizen of appartementen tegelijk aan voor kortverhuur. 'Het kan bijna niet anders of dat zijn bedrijven die gericht woningen opkopen om te verhuren via Airbnb', zegt Verhaeghe. '32 hosts bieden zelfs tien of meer appartementen aan op hetzelfde moment. En net die woningen zijn sterk geconcentreerd in de toeristenbuurt rond de Grote Markt of bij de Europese instellingen.'

Nog eens 29 procent biedt een of twee huizen aan voor meer dan 120 dagen per jaar. 'Die beschouwen we als investeerders, individuen die een tweede of derde woning bezitten als opbrengsteigendom en die op de lucratieve Airbnb-markt aanbieden.'

Geen data over hosts

De studie werd gefinancierd door Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie. In een volgende fase nemen de onderzoekers de impact van Airbnb op de Brusselse huurmarkt onder de loep. 'De invloed op het aanbod op de lokale huurmarkt is onmiskenbaar', zegt Verhaeghe. 'Meer dan 5.000 woningen in het Brussels gewest worden aangeboden door professionals en investeerders op Airbnb. Dat zijn 5.000 woningen die niet worden verhuurd op de lokale woningmarkt.'

Wat dat met de Brusselse huurprijzen doet, is voer voor discussie. Uit internationale onderzoeken uit grote toeristensteden zoals Barcelona, Parijs of Amsterdam bleek telkens dat het Airbnb-model de gewone huurprijzen de lucht in joeg. Brussel voert al langer strijd tegen die trend, maar net omdat Airbnb geen data deelt over zijn hosts is het moeilijk om te controleren. De VUB-onderzoekers zitten geregeld samen met de bevoegde kabinetten in Brussel om samen zicht te krijgen op de problematiek, zegt Verhaeghe.