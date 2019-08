Boelwerf is dood, welkom in Cordeel-City

Vijf jaar heeft de curator geleurd met de failliete Boelwerf in Temse. Vandaag staan op de site 600 appartementen, tientallen woningen en 60 bedrijven. De investering in ‘Cordeel-City aan de Schelde’ wordt geraamd op 1 miljard euro. ‘Ik heb gezweet. Maar het is een succesverhaal geworden’, zegt Dirk Cordeel.

‘Achteraf is het makkelijk zeggen dat het niet kon mislukken’, zegt Dirk Cordeel. ‘Maar toen ik in 2001 tekende om de failliete scheepswerf hier over te nemen, heb ik wel gezweet. Er was maar één toegangsweg, de site was vervuild was en er moest veel worden afgebroken. Maar het is een succesverhaal geworden. Voor honderd procent. Ik hoop dat we nog een paar projecten als dit kunnen neerzetten’.

De 70-jarige Cordeel geeft niet graag interviews. Maar omdat hij de operationele leiding van het gelijknamige familiebedrijf na veertig jaar overdraagt aan zijn neef Filip en het Boelwerf-project zo goed als afgerond is, maakt hij een uitzondering. ‘Dat betekent niet dat ik stop. Ik blijf voorzitter. We zijn een familiebedrijf’, vult hij snel aan terwijl hij ons met de auto rondrijdt op de gigantische site. ‘Te voet zal het te lang duren.’

Cordeel > Bouwt ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen, winkelcentra, scheepswerven en gevangenissen in binnen- en buitenland. Heeft momenteel een 90-tal werven lopen. > Is sinds een tiental jaar ook actief in Centraal-Europa met kantoren in Bulgarije en Servië. Het werkt er hoofdzakelijk voor West-Europese klanten: Lidl, Puratos, Melexis, Univeg, Osram, Damen. > Is in Nederland onder meer actief in de bouw van scheepswerven voor jachtenbouw, appartementen en utiliteitsbouw. > Omzet: 650 miljoen euro. > Werknemers: 2.000.

De 87 hectare grote scheepswerf van de families Boel en Saverys domineerde 165 jaar lang de skyline van Temse. Op het hoogtepunt werkten hier meer dan 3.000 mensen. Maar in 1992 ging de werf - die lange tijd met royale overheidskredieten in leven was gehouden - failliet. Het Nederlandse Begemann nam de werf over, maar kon het tij niet keren. In 1994 ging de Boelwerf voor de tweede keer failliet. 1.100 mensen verloren hun job.

‘Curator Jef Dauwe heeft vijf jaar met de site ‘geleurd’, zegt Cordeel. ‘De gemeente Temse kocht in 2011 2 hectare voor haar nieuwe gemeentehuis. De firma Aertssen en wij kochten de overige 85 hectare.’ Er waren nog kandidaten. Onder hen de Nederlandse scheepswerf Damen en een uitbater van vakantieparken. Maar Cordeel haalde het. Het familiebedrijf was sterk verankerd in Temse, dat hielp. Bovendien was broer Marc Cordeel voor Open VLD schepen in de gemeenteraad.

Cordeel is enthousiast over de samenwerking met Aertssen. ‘We hebben dezelfde cultuur en zijn complementair. Wij hadden de bouwkennis, Aertssen de knowhow voor sanering en afbraak, want de 175 voetbalvelden grote site was een brownfield. Na de sanering in 2015 zijn we meteen begonnen met de aanleg van wegen. Zo konden de mensen zien waar ze gingen wonen.’

18 jaar later wordt de skyline van Temse gedomineerd door Cordeel. Op de 40 hectare die voor woningbouw is voorzien, staan 600 appartementen. Allemaal gebouwd door Cordeel. De grote appartementsblokken hebben zicht op de Schelde en steken schril af tegen de rest van de gemeente. Te schril, volgens critici. Te duur ook. Een appartement kost al gauw 400.000 à 500.000 euro. ‘De prijzen in Antwerpen liggen hoger. 80 procent van de mensen die hier wonen, komt uit het Waasland, de rest uit Gent, Brussel en Antwerpen.’

Cordeel heeft plannen voor 300 extra appartementen. ‘We gaan die geleidelijk bijbouwen. Een 40-tal per jaar. We willen de markt niet verstoren Maar dan zit alles vol.’ Er staan ook eengezinswoningen, gebouwd door Bostoen. Nu al wonen 2.000 mensen op de Boelwerf, een nieuw klein dorp.

De 20 hectare die voor kmo’s was voorzien, is volledig ingevuld met een zestigtal bedrijven, waaronder Torfs, Stelcon en De Meyer. ‘Er werken zo’n 1.500 mensen’, zegt Cordeel. ‘Daarmee zijn we onze belofte nagekomen om meer mensen aan het werk te zetten dan op het einde van Boelwerf.’ Cordeel schat dat op de voormalige Boelwerf-site tot nu tot voor bijna 1 miljard euro is geïnvesteerd.

Hoofdkwartier

Cordeel reserveerde voor zichzelf 20 hectare. Langs de Schelde. De afgelopen jaren verhuisde het bedrijf alle bedrijfsactiviteiten in Temse met mondjesmaat naar de Boelwerf-site. ‘In augustus brengen we onze schrijnwerkerij en houtactiviteiten over’, zegt Cordeel. ‘Dan zijn we rond.’ Hoeveel hij precies heeft geïnvesteerd in op zijn nieuwe locatie? Cordeel aarzelt. ‘Ik geef niet graag cijfers’. Tussen 150 en 200 miljoen euro? Hij glimlacht.

Cordeel leidt ons rond in zijn betonfabriek, waar grote prefab betonmuren van de band lopen. Daarnaast staat een splinternieuwe metaalfabriek, waar grote stalen structuren worden gemaakt voor betonconstructies. Iets verder prijkt een groot onderdelenmagazijn. Cordeel is een van de meest verticaal geïntegreerde familiale bouwgroepen van ons land. Alles ziet er spic en span uit. ‘Aannemer zijn is organiseren’, zegt Dirk Cordeel. Mijn broer Marc wil graag dat alles op orde ligt.’

We zijn onze belofte nagekomen om meer mensen aan het werk te zetten dan op het einde van Boelwerf. Dirk Cordeel afscheidnemend CEO Cordeel

In de metaalafdeling passeren we een groot stalen karkas. ‘De onderkant van een verbrandingsoven van Bionerga in Limburg.’ In de nieuwe houthal worden de laatste loodjes gelegd voor de schrijnwerkerij naar hier verhuist. ‘Hier wordt op de millimeter gewerkt’, zegt Cordeel trots. ‘Onze schrijnwerkerij werkt 100 procent voor ons. Als een trouwe klant ons drie deuren of een ontvangstmeubel vraagt, kunnen we die maken. We verzorgen ook ons eigen onderhoud. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Ik heb niet graag dat een ander bedrijf dat doet.’

Schrijnwerkerij ligt Cordeel na aan het hart. Verwonderlijk is dat niet. Vader Ghislain begon in 1934 als schrijnwerker in Sint-Niklaas met de bouw van stalletjes voor sociale woningen voor de sociale bouwmaatschappij De Kleine Landeigendom. Toen een aannemer die in de haven van Antwerpen bouwde in de jaren vijftig failliet ging, nam Cordeel over en begon hij als aannemer.

De haven bleef een belangrijke afzetmarkt. In 1999 haalde Cordeel, samen met Aertssen, er een van zijn grootste projecten binnen: de bouw van het Deurganckdok, het grote containerdok op de Antwerpse Linkeroever.

Sluitstuk

In Temse huldigde Cordeel zopas zijn nieuwe hoofdzetel in - een project van architect Binst. Het sluitstuk van het Boelwerf-project. Het langgerekt passief gebouw in glas torent boven het voormalige droogdok van Boelwerf uit en is van op brug van Temse te zien. ‘Het is technologisch het neusje van de zalm’, zegt Cordeel. ‘We hebben het bewust 20 meter boven het droogdok gebouwd omdat we het dok nog willen gebruiken om bouwelementen voor grote projecten af te werken.’

Het 550 meter lange en 55 meter brede droogdok is een van de grootste van Europa. Ooit werd hier de beroemde lng-gastanker Methania gebouwd. De firma De Meyer aan de overkant van Cordeel gebruikt het vorig jaar om zijn Patania te testen, de robot die ze ontwikkelde voor DEME om mineraalrijke mangaanknollen op de bodem van de Stille Oceaan te rapen. Maar ook Cordeel wil het nog gebruiken. Het bedrijf stelde zich kandidaat voor de Oosterweelwerken op de Antwerpse rechteroever. ‘Dan kan het dok van pas komen.’

Imtech

In 2015 nam Cordeel de Belgische tak over van het failliete Imtech, een ingenieursbedrijf met 800 mensen. ‘Het was een grote sprong’, geeft Cordeel toe. Cordeel kocht het bedrijf van de curator en verdubbelde zo in omvang. ‘Imtech blijft een onafhankelijk bedrijf. Het moet driekwart van zijn omzet uit opdrachten buitenshuis halen. Concurrentie houdt een bedrijf scherp.’

Zware storm De firma Cordeel verzeilde in 2007 in een zware storm. Toenmalig gedelegeerd bestuurder Filip Cordeel - die nu de volledige leiding over het bedrijf heeft - werd aangehouden op verdenking van sociale fraude en het ontduiken van minstens 10 miljoen euro RSZ. Hij zat 21 dagen in de cel. Cordeel zou de bekistingen voor zijn grote constructies hebben laten uitvoeren door onderaannemers die sociale lasten ontdoken en hun bouwvakkers in het zwart betaalden. De piste leidde naar spookfirma’s in het Italiaanse milieu in Bergen en Charleroi. Door de grootschalige fraude, zo oordeelde het parket, zou de bouwgroep jarenlang haar kosten hebben kunnen drukken en de concurrentie in de bouwsector hebben vervalst. Filip Cordeel wil er niets over kwijt. Hij mijdt de pers. Zijn oom Dirk Cordeel doet het in zijn plaats. ‘Het ging om een bedrijf in het Meetjesland dat nu niet meer in de bouw actief is. We zijn in verdenking gesteld, maar nooit beschuldigd. Tot op heden is het dossier niet afgesloten. We hebben voor het hof van beroep bekomen dat het onderzoek moest worden overgedaan, maar het ligt nog altijd in de lade. Waarom? Dat weten we niet. Ik ben blij dat Filip achteraf zijn knop heeft omgedraaid. Maar makkelijk was het niet. Filip en mijn broer Marc hebben daar zwaar van afgezien. Onze klanten hebben ons toen enorm gesteund. De maand na Filips aanhouding hebben we een record aan bestellingen binnengekregen’. Of hij geen vorm van eerherstel heeft gevraagd? ‘Wat we hier in Temse hebben gerealiseerd, is voor mij een eerherstel.’