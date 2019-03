Bois Sauvage bouwt in Portugal

De Compagnie du Bois Sauvage (CBS) versterkt zijn vastgoedpijler. De holding zet in Portugal een bijkomende samenwerking met Besix Red, een dochteronderneming van het bouwbedrijf Besix, op touw.

CBS investeert 12,5 miljoen euro in een uit te uitvoeren vastgoedproject in Lissabon, genaamd 'Praça de Espanha'. Het gaat om een bouwproject van 280 appartement in de wijk Avenidas Novas, dichtbij de ambassadewijk en het centrum van de hoofdstad van Portugal.