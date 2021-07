Bouwer leent bijna 38.000 euro meer dan twee jaar geleden

Wie een huis bouwt, leent daarvoor steeds meer. In het tweede kwartaal ging het gemiddeld om 206.268 euro, of 22 procent meer dan begin 2019.

Door de strengere energienormen is het bouwen van een huis de voorbije jaren een pak duurder geworden. Om het financiële plaatje rond te krijgen, moeten bouwers meer geld opzij zetten of meer lenen.

Maar ook wie een bestaande woning koopt, moet daarvoor dieper in de buidel tasten. Wie koopt, leent gemiddeld 182.547 euro, of 14,5 procent meer dan begin 2019.

Begin juli bleek al dat de vastgoedmarkt nog steeds op volle toeren draaide in het tweede kwartaal. Er werd niet alleen meer gekocht en verkocht , ook de prijzen gingen verder de hoogte in, bleek uit cijfers van de notarissen. De kredieten volgden dezelfde trend.

In april, mei en juni werden bijna 73.500 hypothecaire kredieten verstrekt, goed voor een totaalbedrag van 11 miljard euro, herfinancieringen niet meegerekend. 'Nooit eerder werd in het tweede trimester van een jaar zoveel hypothecair krediet verschaft', zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. 'Dat was ook al het geval in het eerste trimester.'