Bouwgroep Willemen in poleposition voor Thermae Palace

Niet de Oostendse familie Vanmoerkerke, maar de bouwgroep Willemen is het best geplaatst om het Thermae Palace te kopen, blijkt uit een advies. Dat stelt de verkopers, de Vlaamse regering en de stad Oostende, voor een dilemma.

Het lijkt erop dat het dossier over de verkoop van het Thermae Palace in een beslissende fase zit. De Vlaamse regering en de stad Oostende, beide eigenaar van het hotel, beslisten een tijd geleden het te verkopen. Een noodzaak, want het gebouw aan de bijna 400 meter lange Koninklijke Gaanderijen moet dringend worden gerenoveerd. En daarvoor rekent de overheid op een privé-investeerder, die zowat 80 miljoen euro op tafel moet kunnen leggen.

In de laatste ronde bleven nog twee kandidaten over: de Oostendse ondernemersfamilie Vanmoerkerke, die het hotel nu uitbaat, en de Mechelse familiale bouwgroep Willemen. Een speciaal daartoe opgerichte commissie bestudeerde hun voorstellen gedurende maanden en besluit dat Willemen het beste voorstel heeft.

Leg het maar eens uit aan de Oostendenaar dat een Mechelse bouwgroep met Arabisch geld wordt verkozen boven een stadsgenoot. bron

De bouwgroep haalt het van Vanmoerkerke omdat ze het erfgoed meer in ere zou willen houden. De familie Vanmoerkerke wil het project rendabel maken door enkele permanente verblijven met hoteldiensten te bouwen. Het advies van de commissie werd intussen overgemaakt aan het Oostends stadsbestuur en de Vlaamse regering, die een finale beslissing moeten nemen.

Verkiezingen

Morgen zit Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) samen met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en met Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD).

Dat die laatste na de verkiezingen over enkele maanden graag de leiding van de stad wil overnemen, maakt een al gevoelige beslissing nog delicater. Volgen de eigenaars de commissie, dan mag Willemen het hotel kopen. Maar dan wordt een Mechelaar verkozen boven een Oostendse familie. Ook rekent Willemen op financiering uit Saoedi-Arabië.

‘Leg maar eens uit aan de Oostendenaar dat een Mechelse bouwgroep met Arabisch geld wordt verkozen boven een stadsgenoot’, zegt een goedgeplaatste bron. Bovendien heeft Vanmoerkerke in dat geval recht op een schadevergoeding van 8 miljoen euro, is afgesproken in een overeenkomst.

'Miniem verschil'

De makkelijkste oplossing is dus de keuze voor Vanmoerkerke. Dan gaat de overheid in tegen het advies, maar volgens een bron is dat te rechtvaardigen ‘omdat het verschil tussen de twee kandidaten miniem is’. ‘In het plan-Willemen is nog niet duidelijk wie het hotel zal uitbaten en is er geen bankgarantie.’