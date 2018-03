Brussels shoppingcenter Docks verkocht aan Canadezen

Canadese investeerders betalen zo'n 300 miljoen euro voor het winkelcentrum aan de Van Praetbrug in Brussel, dat pas in 2016 de deuren opende.

Buitenlandse investeerders lijken maar niet genoeg te krijgen van Belgische winkelcentra. De voorbije drie jaar kochten Chinezen (delen van) het Wijnegem en het Waasland Shopping Center, Amerikanen kochten de Luikse shoppingmall Mediacité en Nederlanders legden de hand op het Woluwe Shopping Center. Gisteren verschenen voor het eerst Canadezen op het toneel.

De Tijd vernam dat de Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), die optreedt voor Canadese institutionele investeerders, exclusieve en vergevorderde onderhandelingen voert met de projectontwikkelaar Equilis, de huidige meerderheids- aandeelhouder van Docks.

Docks Holding Luxemburg en AIMCo Luxemburg hebben onlangs Brussels Docks BidCo opgericht, staat te lezen in het Luxemburgse staatsblad. De definitieve overdracht is nakend.

Vrijwel onmiddellijk na de opening in 2016 raakte bekend dat ontwikkelaar Equilis een koper zocht. Een eerste verkenningsronde bij internationale investeerders leverde weinig belangstelling op. Sinds de financiële crisis willen investeerders meer zekerheid over hun inkomstenbronnen. Daarom wachten ze het liefst tot een winkelcentrum drie jaar of langer open is. Na drie jaar kunnen ontevreden huurders vertrekken of onderhandelen over een lagere huur.

Docks Bruxsel lijkt toch nu al te slagen in zijn opzet. Institutionele investeerders zijn wanhopig op zoek naar rendement omdat obligaties erg weinig opbrengen. Vastgoed dat een relatief stabiele stroom huurinkomsten genereert, is een geliefd alternatief.

Bioscoop

Het shoppingcenter Docks Bruxsel is pas sinds oktober 2016 open. De eerste twee weken waren erg succesvol met 700.000 bezoekers. Daarna volgde de al even klassieke terugval. In het eerste jaar werd afgeklopt op 5 miljoen bezoekers. Op kruissnelheid wordt gemikt op 8 miljoen bezoekers per jaar. Docks’ bioscoopcomplex White Cinema blijft een zorgenkind. De recentste winterkoopjes waren evenwel een succes.

Goed draaiende winkelcentra zijn peperduur. Na de economische crisis zijn er in West-Europa nauwelijks nog gebouwd. Docks Bruxsel was het eerste nieuwe shoppingcenter dat sinds het begin van de jaren 80 de deuren opende in Brussel. Belgisch vastgoed is ook extra gegeerd bij buitenlandse investeerders omdat België als een van de weinige landen een automatische indexering van de huurcontracten kent.

Equilis investeerde naar eigen zeggen 210 miljoen euro in het project. De rentelasten - aan het project ging een voorbereiding van meer dan tien jaar vooraf - zitten niet in dat bedrag. Met een verkoopprijs van 300 miljoen euro wordt hoe dan ook een mooie winst gerealiseerd. Dat bedrag zou naar verluidt nog iets hoger kunnen uitvallen als de achterhoedegevechten rond de vergunningen voor Docks Bruxsel achter de rug zijn.

Het is voor Equilis bijzonder belangrijk om vandaag het momentum niet te missen. Als het tij keert, zoals na de financiële crisis van 2008, kan het snel drie tot vijf jaar duren voor er opnieuw een kans is om te verkopen. Tegen dan is de markt misschien al grondig gewijzigd. Er is niet alleen de opmars van de e-commerce, er is ook de mogelijke concurrentie van de Mall of Europe. Dat winkelcentrum moet het kroonjuweel van de herontwikkeling van de Heizel worden.

Ook een al dan niet afgeslankte versie van Uplace in Machelen zou binnen enkele jaren heel wat nakender kunnen zijn.

Kleine broertje

Docks Bruxsel, het kleine broertje van Neo en Uplace, won met een straatlengte voorsprong de race om het eerste nieuwe winkelcentrum in Brussel te worden. Carl Mestdagh, de topman van Equilis, speelde tactisch de perfecte match. Als telg van de Waalse ondernemersfamilie Mestdagh, die fortuin maakte met de warenhuisketen Champion, en voorzitter van de beursgenoteerde retailvastgoedgroep Ascencio kent hij de gevoeligheden.

Brusselse politici zagen, in afwachting van de lancering van het eigen project op de Heizel, Docks Bruxsel als de eerste tegenzet voor het Vlaamse Uplace. De immer minzame Waalse ondernemer zocht nooit de confrontatie op met Vlaanderen - de Vlaamse ondernemer Bart Verhaeghe is de initiatiefnemer van Uplace -, en al zeker niet in de media.

Experts vragen zich vooral af wat er gaat gebeuren met Docks Bruxsel zodra de Mall of Europe opent. Het argument dat een binnenstedelijk shoppingcenter niet mag worden vergeleken met eentje van internationale allures wordt op scepsis onthaald. ‘De consument kan een euro maar een keer uitgegeven’. Aangezien de Brusselse bevolking elk jaar met 2 procent groeit, wordt de te verdelen koek wel groter. De vraag is of die zal voldoen om de opmars van de e-commerce te compenseren.