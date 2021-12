Brusselse Astrotoren in Duitse handen

De 107 meter hoge Astrotoren, vlak naast de Brusselse ring, is sinds 1976 een van de opvallendste blikvangers van de skyline van de hoofdstad en was sinds 2016 in Koreaanse handen.

AIP, de Koreaanse groep die in ons land ook de eigenaar is van de Brusselse Financietoren, verkoopt de Astrotoren nu voor een niet nader genoemd bedrag aan het Duitse Union Investment. De verkoop werd mogelijk gemaakt door de Duitse vastgoedmakelaar Patrizia.

Union Investment, een van de grootste investeringsfondsen van Duitsland, is in ons land al eigenaar van onder meer het Kortrijkse winkelcentrum K en het 'Feest- en Kultuurpaleis' in Oostende. In de Belgische portefeuille van Union Investment zitten ook het kantoorgebouw Le Président aan de Brusselse Louisalaan en het Diamant-kantoorgebouw in Gent.