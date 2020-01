Brusselse Financietoren verkocht voor recordbedrag

De Financietoren in Brussel wordt het duurste gebouw van het land.

De Zuid-Koreaanse financiële groep Meritz telt meer dan 1,2 miljard euro neer voor de Brusselse Financietoren. Het is de grootste vastgoedtransactie ooit voor een enkel gebouw in België.

Daarmee krijgt het departement Financiën dus een Zuid-Koreaanse huisbaas. Meritz gaat het gebouw deels gaat doorverkopen aan andere verzekeraars en pensioenfondsen in zijn thuisland.

Breevast werd voor deze deal geadviseerd door makelaar CBRE. Meritz werd bijgestaan door de Valesco Group, een Londense vastgoedbeleggingsbeheerder en AIP Asset Management, een vermogensbeheerder met maatschappelijke zetel in Seoel.

De Financietoren omvat 142.000 vierkante meter kantoren, 44.000 vierkante meter archief en 712 parkeerplaatsen. Met haar dakhoogte van 145 meter is de Financietoren na de Zuidertoren (Pensioentoren) het tweede hoogste gebouw van België. Met 220.000 vierkante meter bruto oppervlakte is het ook een van de grootste gebouwen in België.

De verkopers zijn de Nederlandse vastgoedgroepen Breevast en ZBG, beiden volledig in handen van de superdiscrete Nederlandse vastgoedontwikkelaar Frank Zweegers. De bedrijven doen doet een gouden zaak. Het kocht in 2001 de totaal verouderde Financietoren voor 311 miljoen euro en deed een zware renovatie van 300 miljoen euro. Vandaag verkoopt Breevast het gebouw voor meer dan het dubbele van de prijs.

Gunstig huurcontract

Al die jaren liepen de huurinkomsten vlot binnen. Breevast kon in 2004 een zeer gunstig huurcontract bedingen bij de Regie der Gebouwen dat loopt tot 3034. Ook tijdens de renovatieperiode 2004-2008 bleef de federale overheid huur betalen. De huurprijs wordt elk jaar automatisch geïndexeerd en al gestegen van 50 naar 59 miljoen euro per jaar. De stijging is veel hoger dan op de vrije markt van kantoren.

In de periode 2001 tot 2006 verkocht de federale overheid massaal overheidsgebouwen om ze dan opnieuw zelf te huren. De paarse regeringen gebruikte de opbrengst om zes jaar op rij het overheidstekort terug te dringen.

Kritiek

Het contract voor de Financietoren en de sale & lease back-operaties uit die periode in het algemeen , kregen, heel wat kritiek.

Het Rekenhof leverde in een rapport van 2006 al meteen forse kritiek op die verkoop en noemde de verkoopdossiers ‘mager en weinig gestructureerd’. De Regie der Gebouwen kreeg van haar voogdijministers, eerst Rik Daems (Open VLD) en nadien Didier Reynders (MR) nooit de vraag een kosten-baten-analyse te maken van die transacties.

In een rapport van 2010 berekende de Regie der Gebouwen dat de overheid die tussen 2001 en 2006 gebouwen verkocht voor 1,3 miljard euro, de volgende kwarteeuw in totaal 1,782 miljard euro huur zal moeten betalen om ze te huren. In die periode werden 84 overheidsgebouwen verkocht.

Zuid-Koreaanse investeringsdrift

De Zuid-Koreanen kopen massaal vastgoed in Europa. De rendementen bij ons zijn vandaag interessanter dan op hun thuismarkt. In 2019 alleen al investeerden ze in Europa voor 14 miljard euro.

Op de Belgische markt kochten ze sinds 2016 al 11 kantoren in en rond Brussel voor een totaal bedrag van 2,86 miljard euro. Ook Egmont 1 en 2 (Buitenlandse Zaken) en de Engie Towers (hoofdzetel van de Franse groep aan het Noord-Station) hebben vandaag een Koreaanse huisbaas.

Zweegers

Breevast-eigenaar Frank Zweegers behoort volgens Quote tot de 100 rijkste Nederlandse families. Hij is zeer mediaschuw en kreeg de voorbije jaren heel wat negatieve pers in België en Nederland. Hij ligt overhoop met de fiscus.