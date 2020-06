Brusselse vastgoedscale-up haalt 1 miljoen op

We Invest, een Brusselse franchisegever in de vastgoedsector, haalt voor het eerst extern kapitaal op.

Met het opgehaalde miljoen wil We Invest, een netwerk van vastgoedmakelaars, 'de teams versterken en de ontwikkeling van zijn activiteiten in België verder uitbouwen'. De investeerders zijn onder andere de Brusselse investeringsmaatschappij finance & invest.brussels en de Brusselse ondernemer Jeremy Le Van, bekend van de app Sunrise en de e-bikemaker Cowboy .

We Invest maakt de switch naar een marketingbedrijf. 'Met de investering richten we een intern marketingbureau op om makelaars beter te begeleiden bij de verkoop', zegt Raphaël Mathieu, de CEO van We Invest. De verkoop ligt nu voor honderd procent bij de zeven franchisenemers. Op termijn moeten dat 35 vastgoedkantoren worden. 'We blijven investeren en groeien ondanks de tijdelijke pauze op de vastgoedmarkt door de coronacrisis. Begin 2021 is een tweede, grotere kapitaalronde gepland, gericht op het aanboren van nieuwe markten.'