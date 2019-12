Busondernemer koopt ‘misdaadkasteel' in Gelrode

Het beruchte kasteel van Rivieren is voor 1 miljoen euro verkocht aan een Vlaamse zakenman. Daarmee komt een einde aan een oude misdaadsaga.

Kasteel van Rivieren, een domein van ruim 10 hectare in de Aarschotse deelgemeente Gelrode, heeft een nieuwe eigenaar. Nick Van der Schueren, de topman van Belgian Bus Sales, bracht woensdag op een openbare verkoop het enige bod uit op het unieke kasteel. De specialist in de aankoop en verkoop van tweedehandsbussen legt 1 miljoen euro op tafel voor het domein, inclusief een enorme tuin en de resten van een middeleeuwse donjon. ‘Eigenlijk is dat te goedkoop’, zegt hij aan de telefoon.

Van der Schueren kent het pand, dat 30 kamers en acht badkamers telt, dan ook goed. De ondernemer huurde het kasteel van 2006 tot 2010. Maar net nadat hij er na een lange renovatie een bed & breakfast wilde openen, sloeg de financiële crisis toe en moest hij de zaak stopzetten.

Bovendien raakte de eigenaar van het kasteel, ACLN (Auto Car Line Navigation), verwikkeld in een enorme fraudezaak. De Antwerps-Cypriotische firma stond tot 2002 genoteerd op de Amerikaanse aandelenmarkt en had op haar hoogtepunt een beurswaarde van ruim 700 miljoen euro. Maar het kaartenhuisje van ACLN zakte in elkaar toen een columnist onregelmatigheden onthulde in de financiële rapportering van het bedrijf.

Veroordeeld

In het kielzog daarvan werd ACLN in 2008 in België veroordeeld voor grootschalige witwaspraktijken. De Belgische rechter liet 80 miljoen dollar verbeurd klaren, inclusief het kasteel van Rivieren. Tien jaar later bracht de federale overheidsdienst Financiën het domein naar een openbare verkoop.

Het kasteel is volgens Van der Schueren, die beklemtoont niets te maken te hebben met ACLN, in redelijk goede staat. Na enkele jaren van leegstand hield een tijdelijke bewoonster het pand de jongste jaren in stand, weliswaar zonder functionerende verwarming. Van der Schueren moet ook een oplossing zoeken voor het binnenzwembad en de veranda die de vorige eigenaars zonder bouwvergunning hebben toegevoegd.

Concrete plannen met het kasteel heeft de nieuwe eigenaar nog niet. ‘Ik moet nog bekomen’, zegt hij. ‘Ik sta perplex. Zes weken geleden kwam plots in het nieuws dat het kasteel te koop stond. En gisteren bracht ik het enige bod uit.’ Zijn klanten uit de bussector reageren alvast enthousiast. ‘Ik kreeg net een mail: we gaan eens op de koffie komen!’