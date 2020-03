'Buurten (her)ontwikkelen vereist eenvoudigere regels'

De woningbouwer Matexi, die inzet op de uitbouw van buurten, pleit voor een eenvoudigere ruimtelijke ordening. Al te vaak leidt een politiek machtswissel tot nieuwe spelregels.

Met het in de markt zetten van 1.500 woningen per jaar, vooral in België, is Matexi de grootste woningbouwer van ons land. Toch is het familiebedrijf niet de snelste groeier of de meest winstgevende. De ontwikkelaar uit Waregem haalde de voorbije jaren een rendement op het eigen vermogen van 8 à 10 procent. Collega's pronken met resultaten (en nog meer met beloften) tot 15 procent en meer.

'Matexi is een familiebedrijf voor de langere termijn', stelt CEO Gaëtan Hannecart tijdens een lunch naar aanleiding van de 75ste verjaardag. Dat het bedrijf minder rendabel is, neemt hij erbij. 'We nemen minder risico's'. Concreet betekent dat dat de woningbouwer niet mikt op quick wins, maar vooral focust op de ontwikkeling van woonbuurten voor 2.000 tot 7.000 mensen. Een bekend voorbeeld is Het Groen Kwartier in Antwerpen.

Lange duurtijd

Matexi levert er de komende jaren duizenden wooneenheden op. 'We weten dat er nog moeilijke momenten komen. Wanneer weten we niet, maar we zijn voorbereid. Dat we niet-beursgenoteerd zijn, maakt dat iets gemakkelijker', zegt Hannecart.

Het grootste probleem is dat de (her)ontwikkeling van een buurt vaak een groot, complex project is met een duurtijd van minstens 5 à 7 jaar. Binnen die termijn wisselt vaak het politieke beleid en komen er nieuwe regels. Tijdens de realisatie van Het Groen Kwartier, over 14 jaar, veranderden in totaal zestien spelregels.

Maria-Theresia

De Vlaamse overheid moet volgens Hannecart een economisch mechanisme op poten zetten om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening versneld beter te maken. 'We hebben een doelgericht, helder en gehandhaafd stappenplan nodig. De basisprincipes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) waren oké, maar met een visie van 400 bladzijden was Vlaanderen gedoemd om vast te lopen.'