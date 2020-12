Buysse & Partners strijkt neer in Den Haag

De Zilveren Toren is is volledig verhuurd aan MN Services, een van de grootste Nederlandse pensioengroepen, met wie een langetermijnhuurcontract loopt.

De vastgoedpoot van de investeringsgroep Buysse & Partners koopt samen met een Nederlandse ondernemersfamilie de Zilveren Toren in Den Haag van een Duits institutioneel fonds. De waarde van het gebouw: 100 miljoen euro.

Buysse & Partners is vooral bekend als private-equity-investeerder. Onlangs kwam de groep nog in het nieuws met de verkoop van de Belgische IT-groep ESAS aan haar Franse sectorgenoot Circet voor 250 miljoen euro. Buysse & Partners stapte met een heel fikse meerwaarde volledig uit.

De investeringsmaatschappij rond Frank Buysse is ook kind aan huis in Zuid-Amerika, waar ze investeert in lokale private-equityfondsen. Sinds 2015 is er ook Buysse & Partners Smart Assets (BPSA), een aparte vastgoedpoot die investeert in iconisch vastgoed in de Benelux.

300 miljoen waarde portefeuille Met de aankoop van de Zilveren Toren stijgt de vastgoedwaarde van de portefeuille van de vastgoedpoot van Buysse & Partners naar bijna 300 miljoen euro.

Nu strijkt BPSA ook neer in Den Haag. Het koopt samen met een niet nader genoemde Nederlandse ondernemersfamilie de Zilveren Toren. Het kantoorgebouw aan de Prinses Beatrixlaan telt 20 verdiepingen en om en bij de 30 000 vierkante meter en is volledig verhuurd aan MN Services, een van de grootste Nederlandse pensioengroepen, met wie een langetermijnhuurcontract loopt. De toren werd in 1968 gebouwd en was eerder het hoofdkwartier van Nationale Nederlanden en vervolgens ING Investment Management.