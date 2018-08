CEO QrF: 'H&M heeft nog altijd interesse voor onze winkels'

Qrf City Retail gaat door zijn moeilijkste periode sinds zijn beursintroductie in 2013. De moeilijke verhuurmarkt in veel binnensteden en de huurprijsdiscussies met modeketen H&M, haar grootste huurder, zetten het bedrijf zwaar onder druk.

De halfjaarresultaten die woensdag nabeurs werden bekend gemaakt door QRF City Retail , de specialist van binnenstedelijk winkelvastgoed, hebben de belegger niet meteen kunnen geruststellen. Het aandeel noteert rond het middaguur 2 procent lager naar een nieuw dieptepunt. De verhuurder van binnenstedelijk vastgoed wordt dan ook geconfronteerd met 'een perfecte storm'. Anneleen Desmyter, de CEO van Qrf, benadrukt in een interview met De Tijd dat de winkel op toplocaties en grote steden nog toekomst heeft en Qrf nog steeds een gezond bedrijf met een toekomst is.

Vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield gaat uit van dalende huurprijzen in de kleinere steden en de grote oppervlaktes in de grootste steden. Wat is de impact voor Qrf City Retail?

Anneleen Desmyter: 'De perceptie leeft dat Qrf City Retail voornamelijk in regionale steden zit. Dit is niet het geval. Meer dan 70 procent van onze portefeuille ligt in belangrijke steden. Bijna 20 procent van de portefeuille ligt in het centrum van Antwerpen. Qrf heeft vandaag een portefeuille van mooie panden in aantrekkelijke steden. Internationale en nationale merken willen hier ook aanwezig zijn. De bezettingsgraad van onze panden ligt historisch, en vandaag nog steeds, boven de 95 procent'.

Een aantal winkelpanden zitten wel in kleinere steden en niet altijd op echte toplocaties...

Desmyter: 'We hebben begin 2018 aangekondigd dat we nog enkele desinvesteringen wensen te realiseren ten einde onze strategie ‘Rebalancing for Future growth’ verder te zetten. Die plannen zijn vergevorderd'.

De bezettingsgraad van onze panden ligt historisch, en vandaag nog steeds, boven de 95 procent. Anneleen Desmyter CEO Qrf

Desinvesteringen in de huidige moeilijke markt is verkopen met verlies?

Desmyter: 'We hebben de voorbije jaren voor meer dan 10 miljoen euro verkocht op niet-strategische locaties. Deze panden werden gemiddeld 7,7 procent verkocht boven de geschatte waarde. Het toont aan dat we onze portefeuille conservatief waarderen. Daarnaast zetten we in op waardecreatie binnen onze eigen portefeuille. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar een herontwikkeling gedaan in ons pand in de Nieuwstraat in Aalst die ons een rendement oplevert van 8 procent. We hebben in dat project AS Adventure verwelkomd als nieuwe huurder.'

Is er al meer duidelijkheid hoe het verder moet met het H&M-dossier?

Desmyter: 'De situatie met H&M is inderdaad een serieuze uitdaging voor Qrf City Retail. De H&M in Sint-Nikllaas sluit eind deze maand. Het heeft daarnaast huurhernieuwingen aangevraagd voor de panden in Ukkel en Hasselt. Belangrijk is op te merken dat ze geen opzeg hebben gedaan met betrekking tot deze panden. Dat betekent dat de locaties van deze twee panden nog steeds interessant zijn voor H&M. De wetgeving in België bepaalt echter dat als huurder en verhuurder niet overeenkomen over de voorwaarden, de vrederechter zal beslissen over het juiste huurniveau. We doorlopen dus de gewone procedure van huurhernieuwing die geldt in België'.

Wat wil H&M precies?

Desmyter: 'H&M heeft een andere huurformule gevraagd die onduidelijk en niet concreet is en bovendien niet eenzijdig kan gewijzigd worden. Ze wensen een omzethuur te betalen. Dit is op lange termijn geen goede zaak voor onze aandeelhouders. We laten ons bijstaan door advocaten. Het is een goed dossier hebben. Bovendien vinden we het belangrijk om in alle transparantie te communiceren met onze aandeelhouders omdat H&M onze grootste huurder is'.

Wordt de schuldgraad van Qrf niet te hoog? 52,9 procent eind maart, 54,3 procent eind juni. Is een kapitaalverhoging realistisch tegen deze koers?

Desmyter: 'We streven er steeds naar om de schuldgraad rond de 50 à 55 procent te houden. Vandaag zitten we binnen die range en werken we eerder aan een verlaging van de schuldgraad. We zitten ook nog altijd ruim onder de grens van 65 procent die geldt volgens de GVV-wetgeving'.

Is financiering een probleem?

Desmyter: 'Neen. We hebben in 2018 voor 45 miljoen euro nieuwe kredietlijnen afgesloten tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dit verlaagt het financieringsrisico voor Qrf City Retail. Onze financierskost bedraagt 1,92 procent, één van de laagste in de markt'.

De pers speelt ook niet mee in haar berichtgeving. Anneleen Desmyter CEO Qrf

Hoe zit het met het ontwikkelingspotentieel van de Bpostsite in Leuven en Antwerpen? Zijn er voldoende middelen voor de herontwikkeling?

Desmyter: 'We hebben een vergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van de site Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Bogaardenstraat te Leuven. We zien dit gunstig evolueren. Het verkrijgen van deze vergunning zal altijd een meerwaarde betekenen voor deze locatie'.

Wat is het antwoord van Qrf op de opmars van e-commerce?

Desmyter: 'E-commerce is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Het vormt vandaag een belangrijk onderdeel in de omzet van retailers. Dit betekent hoegenaamd niet dat de fysieke winkel geen bestaansreden meer heeft. Uit onderzoek blijkt dat plaatsen waar retailers hun fysieke winkel hebben gesloten, ze een rechtstreeks negatief effect zien van 10 procent op hun online sales. Online is het immers moeilijk merkbeleving over te brengen op de consument'.

Moet offline niet steeds meer wijken voor online?

Desmyter: 'De integratie van online en offline is vandaag cruciaal voor de retailer. Beiden betekenen omzet. Wel is het zo dat retailers vandaag struggelen om dit model rendabel te krijgen. Dit zal leiden tot nieuwe evenwichten en huurprijzen. Beleving en dienstverlening zijn cruciaal. Lange wachtrijen aan de kassa zijn uit den boze. De klant moet evenzeer in het winkelpunt zijn fysieke aankoop online kunnen afrekenen. De grens waar de omzet wordt gerealiseerd, vervaagt dan ook. Dit betekent ook dat de prestatie (of KPI) van een fysieke winkel niet meer moet uitgedrukt worden als een ‘omzetpunt’. Het aantal consumenten die men kan bereiken in dit winkelpunt zal de bepalende factor worden.

Waarom noteert volgens Qrf met een discount, in tegenstelling tot de andere GVV’s?

Desmyter: 'Retail staat vandaag internationaal onder druk. Dit heeft impact op huurprijzen en het algemeen sentiment rond retail. Dit merken we bij nagenoeg alle retail-GVV’s en ook bij buitenlandse retailvastgoedfondsen. De rechtsonzekerheid rond de H&M-procedure, speelt voor ons ongetwijfeld ook mee.

Bij een aandeel als Qrf verwacht de belegger een stukje zekerheid.

Desmyter: 'De pers speelt ook niet mee in haar berichtgeving. Dit creëert een enorm sentiment. Qrf kan echter terugkijken op mooie resultaten van de afgelopen jaren. We hebben de voorbije jaren een dividend uitgekeerd van meer dan 5 procent per jaar in een retailmarkt waar de gemiddelde rendementen historisch laag waren. Ook de vooruitzichten met betrekking tot ons EPRA-resultaat (de winst uit de kernactiviteiten, bepalend voor het dividend voor 2018 zijn gunstig (1,45-1,55 euro per aandeel)). We zijn vandaag een cash gezond bedrijf'.

Is het dividend houdbaar?