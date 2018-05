CEO Retail Estates: ‘Ik krijg een adrenalineshot als ik de grens oversteek'

Retail Estates doet een grote stap richting een beurswaardering van een miljard euro. Nog belangrijker zijn de stappen die de verhuurder van winkelvastgoed zet bij de noorderburen.

‘Een winkelier die niks komt vragen als er twee kostuums met een fotograaf door zijn winkel lopen, is voor mij meteen gebuisd’, grinnikt Jan De Nys, de CEO van Retail Estates . Hij had net uitgelegd waarom drie doe-het-zelfzaken op hetzelfde plein in Middelburg - waar Retail Estates zijn eerste Nederlandse investering deed - meer klanten lokken dan winkels die hun concurrentie uit de weg gaan. En dat vlaggen hangen op de parking slim is. ‘Niet als er zelden wind is, maar hier zijn we op tien kilometer van de zee. Zo creëer je beweging. En heb je gezien dat sommige parkeerplaatsen ingekleurd zijn zodat klanten hun auto terugvinden?’

De Nys heeft bewezen dat winkelvastgoed verhuren goed opbrengt. Twintig jaar geleden bracht hij 16 Belgische baanwinkels samen onder één noemer. Vandaag zijn het er ruim 800, en dankzij die schaalvergroting was Retail Estates nooit zo winstgevend. Midden vorig jaar begon de agressieve expansie naar Nederland, met een nieuwe luitenant, Koenraad Van Nieuwenburg.

Bio Jan De Nys Geboren in 1959 in Brussel.

Master in de rechten, bachelor in de wijsbegeerte (KU Leuven).

1984-1988: Rolde de tapijtverkoper Carpetland uit in Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland en Duitsland.

1987-2002: maakte als private-equitypartner bij Mitiska Vanden Borre en Heytens groot.

1998: oprichting en beursgang Retail Estates.

Nu: CEO Retail Estates en bestuurder bij First Retail International, een uitloper van Mitiska.

Het duo ging zo snel te werk dat het na enkele maanden al op zijn grenzen botste. Als beursgenoteerd vastgoedbedrijf (GVV) mag de schuld niet boven 65 procent van het eigen vermogen komen. De banken die GVV’s bijstaan, zijn zelfs strenger dan dat. Er moest dus iets gebeuren. De publieke kapitaalverhoging vorige week was een succes, ze bracht netto 121 miljoen euro op. Daarmee stijgt de beurswaarde van het bedrijf richting 800 miljoen.

De schuldgraad zakt naar ongeveer 50 procent, en Retail Estates herlanceert zijn Nederlandse offensief. De bedoeling is een derde van de portefeuille oranje te kleuren. In dit helse tempo kan dat lukken in niet veel meer dan een jaar.

Waarom stormt u zo snel Nederland binnen?

Jan De Nys: ‘Er is een momentum, we kunnen hier vastgoed kopen met een jaarlijks huurrendement van 6,5 procent of in de provincies zelfs 7 procent. In België is dat eerder 5,5 procent op de aankoopprijs.’

‘De werkzaamheidsgraad in Nederland is veel hoger, en het herstel van de Nederlandse koopkracht de jongste drie jaar is indrukwekkend. Bij de gezinnen komt budget vrij boven op hun vaste maandelijkse kosten. Al die factoren dragen bij aan de omzet van onze winkeliers. Ik spreek liever niet over ‘klanten’.’

Koenraad Van Nieuwenburg: ‘Nederlanders zijn heel commercieel ingesteld. Probeer in dit tuincentrum maar eens buiten te komen zonder iets te kopen. De promoties vliegen je meteen om de oren. Het lange, kronkelende gangpad is afgekeken van IKEA, en in het midden kan je iets eten of drinken tussen de palmbomen. Nadat je betaald hebt, moet je naar buiten door een bloemenwinkel met nog eens een aparte kassa. Zou ik snel iets meepakken voor mijn vrouw?’

Wat doet u anders dan in eigen land?

De Nys: ‘Dit is moderne retail, maar in België staan de politieke geesten daar niet voor open. Dit park is de droom van elke retailer. Hiernaast loopt de snelweg naar Rotterdam, maar we zitten wel op een eiland. En de klant koopt op zijn eigen eiland.’

‘We kopen hier geen baanwinkels omdat ze niet bestaan. De overheid heeft in de jaren 80 op tijd ingegrepen om koterijen te voorkomen. Vroeger waren sportwinkels verboden, supermarkten zal je hier nog altijd niet vinden. Volgens Nederlanders zijn dat wijkwinkels, en moet daarrond een klein winkelcentrum ontstaan.’

‘Regulering maakt het winkellandschap overzichtelijk. In België heerst een stop & go-beleid, waarbij jij wel een vergunning kan krijgen voor iets dat ik niet mag doen. De verplichte concentratie in retailparken heeft ook tot gevolg dat mensen makkelijker de verplaatsing maken. Wie in België drie toonzalen van keukens wil zien, moet veel rijden. Hier versterken ze elkaar door zich anders te profileren.’

Van Nieuwenburg: ‘Hier zijn twee doe-het-zelfzaken naast elkaar. De ene lokt vooral ruige werkmannen, de andere lokt een vrouwelijk publiek door decoratie en stoffen vooraan in de winkel te leggen. Maar ze verkopen allebei hamers.’

Denkt u meer als retailer dan als huisbaas?

De Nys: ‘Ik stel me overal voor als retailer. Het is niet in ons belang dat een winkel wegdeemstert.’

Bio Koenraad Van Nieuwenburg Geboren in 1974 in Gent.

1997: Burgerlijk ingenieur architect.

1997-2001: zelfstandig projectmanager.

2001-2016: vastgoedontwikkeling van alle Belgische IKEA-vestigingen.

2017-nu: chief investment officer Retail Estates.

Van Nieuwenburg: ‘We denken mee na over de omzet van de winkels. We zijn heel blij als de uitbater zijn voorgevel wil opfrissen wanneer wij het voetpad renoveren. Als we langskomen voor een deur die klemt, observeren we alles. Zijn de rekken gevuld? Worden klanten hier aangesproken? Staan hier veel wagens of niet?’

De Nys: ‘We moeten trouwens eens met de mede-eigenaars spreken over een systeem om auto’s te tellen. Ik hou niet van giswerk over bezoekersaantallen.’

U hebt daar cash genoeg voor na de geslaagde aandelenuitgifte. Geen spijt dat u niet hoger mikte?

De Nys: ‘Ik ben doodsbang van dealdruk. Die komt er als er veel geld op je rekening staat. We hebben een reputatie opgebouwd dat we selectief omgaan met onze cash. Bovendien wil ik de bestaande aandeelhouders niet tekortdoen. Daarom verkopen we nieuwe aandelen altijd tegen een hogere prijs dan de intrinsieke waarde van ons vastgoed.’

‘Twintig jaar geleden begon ik met alleen particuliere aandeelhouders, dat ben ik niet vergeten. Zonder de beurs was dit bedrijf nooit ontstaan, want zelf had ik geen geld. Vandaag hebben kleine beleggers grofweg 30 procent van onze aandelen. Zij willen iets dat waardevast is en een stabiel dividend oplevert. Daarom wil ik niet dat de winst per aandeel zakt. Dan haal ik liever geld op in twee of drie keer.’

U maakte helemaal zelf een bedrijf dat nu bijna een miljard waard is. Hoe krijgt Retail Estates die schoenen ooit gevuld?

De Nys: ‘Ik geloof sterk in middle management, zij maken het imago van een bedrijf. Zowat iedereen heeft een retailachtergrond, niemand neemt grote beslissingen alleen en alle medewerkers krijgen een bonus gekoppeld aan de winst per aandeel. Dat garandeert continuïteit in een business waar alle klanten om de drie jaar mogen weglopen. Dit is dus geen onemanshow.’

Van Nieuwenburg: ‘Jan is snel te bescheiden.’