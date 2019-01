CEO WeWork verhuurt zelf gebouwen aan WeWork

Adam Neumann verdient volgens onderzoek van The Wall Street Journal miljoenen door gebouwen waarvan hij eigenaar is te verhuren aan zijn bedrijf.

Het is een van de waardevolste start-ups ter wereld, de Amerikaanse specialist in coworkingplekken of flexwerk WeWork, de wereldleider in zijn segment. De Japanse holding SoftBank Group waardeerde WeWork onlangs op 47 miljard dollar (41,2 miljard euro). WeWork landde eind vorig jaar ook in Belgiƫ en plant in Brussel de grootste coworkingplek van het land.

Het bedrijf werd in 2010 opgericht door Adam Neumann die er, ondanks het aantrekken van externe investeerders, in slaagde meer dan 65 procent van de stemrechten in handen te hebben.

Miljoenen dollars

Neumann (39) verdiende de voorbije jaren honderden miljoenen dollars door aandelen van zijn bedrijf, dat al meer dan 280 vestigingen heeft in de wereld, te gelde te maken. Nu leert gedetailleerd onderzoek van de gezaghebbende Amerikaanse krant The Wall Street Journal dat hij een deel van dat geld investeerde in kantoorvastgoed dat hij vervolgens verhuurt aan WeWork, waardoor hij opnieuw miljoenen aan inkomsten opstrijkt.

WeWork gaf vorig jaar in een prospectus voor een schuldemissie toe dat het leasecontracten sloot met tal van bedrijven waarin Neumann aandelen heeft.

Bezorgd