CEO Wereldhave Belgium: 'Onze portefeuille was weerbaar in moeilijk klimaat'

Tijdens een analistencall kwam CEO Kasper Deforche van het vastgoedbedrijf Wereldhave Belgium terug op de jaarresultaten van vorige week. 'Onze panden staan niet te koop.'

Deforche van Wereldhave Belgium excuseerde zich voor het late tijdstip van de teleconferentie. De verhuurder van shoppingcenters maakte woensdag al zijn resultaten bekend. 'We konden echter moeilijk toelichting geven voor onze moedergroep Wereldhave zijn strategische review bekendgemaakt had', lichtte Deforche toe. Wereldhave maakte vrijdag zijn exit uit Frankrijk bekend. Ook in Nederland gaan activa de deur uit.

Onze vijf shoppingcenters en drie retailparken zijn perfect in te passen in de strategie van Wereldhave om van de shoppingcenters 'full service centers' te maken. Kasper Deforche CEO Wereldhave Belgium

Deforche beklemtoonde dat in België geen panden te koop staan. 'We beheren vijf shoppingcenters en drie retailparken. Zij zijn perfect in te passen in de strategie van Wereldhave om van de shoppingcenters 'full service centers' te maken, inclusief restaurants, fitnesscenters, enzovoort. Ons pand in Belle-Île (Luik) is voor de moedergroep zelfs een schoolvoorbeeld van hoe het moet.'

Daarnaast telt de groep nog twee kantoorgebouwen in Vilvoorde (75% verhuurd) en Berchem (quasi volledig verhuurd). 'Het pand in Vilvoorde is een uitdaging', zei Deforche.

Carrefour

Vorig jaar had de groep te maken met de inkrimping van Carrefour in Belle-Ile en het vertrek in Genk Shopping. 'In Belle-Île vonden we nieuwe, mooie huurders zoals Decathlon, Action en Medi Market. In Genk Shopping 1 trokken we Albert Heijn en Fashion Store aan. Sindsdien steeg het aantal bezoekers met minstens 10 procent in deze centra. Onze portefeuille toonde zich weerbaar in een moeilijk klimaat.'

Eind vorig jaar lag de bezettingsgraad op 95,2 procent. De huurvernieuwingen gebeurden - gemiddeld - tegen een stabiele huurprijs. 'Het hangt enorm af van het type activiteit', zegt Deforche. 'In Nijvel konden we negen jaar oude huurcontracten vernieuwen tegen een forse hogere huurprijs. Maar in de modesector staan de prijzen duidelijk onder druk. In het begin van mijn carrière werden huurprijzen telkens met twee cijfers opgetrokken in shoppingcentra. Die tijden zijn voorbij.'

Keuzedividend

5,20 brutodividend Aandeelhouders kunnen rekenen op een stabiel dividend van 5,20 euro bruto, in aandelen of in cash.

De aandeelhouders kunnen rekenen op een stabiel dividend van 5,20 euro bruto, in aandelen of in cash. 'Het keuzedividend helpt ons de schuldgraad onder 33 procent te houden', voegde financieel directeur Cédric Biquet toe. Wereldhave Belgium moet onder die drempel blijven omdat Belle-Île flirt met een gewicht van 20 procent in de portefeuille.