CEO Wereldhave stapt op

Analisten reageren over het algemeen positief op het vertrek van Anbeek. Zo geven de analisten van UBS aan niet onder de indruk te zijn van de prestaties van de CEO. Sinds het aantreden van Anbeek zes jaar geleden heeft het aandeel namelijk een rendement opgeleverd van -1 procent per jaar, terwijl de andere retailvastgoedbedrijven die UBS onder haar loep heeft in diezelfde periode een rendement hadden van 3 procent per jaar.

Daarnaast wijst UBS erop dat het bedrijf het nog moeilijk zal krijgen met het vinden van een geschikte kandidaat, omwille van de structurele problemen die het bedrijf heeft. De bank verwijst hier onder andere naar de recente problemen in Frankrijk. Wereldhave nam in 2014 een portefeuille Franse shopping centra over van Unibail-Rodamco voor 850 miljoen euro. De groep slaagde er niet in de bezettingsgraad na de aankoop te verhogen waardoor de portefeuille niet rendabel is.